Политолог о Лаврове: Незаменимых у нас нет

СМИ сообщают, что глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров не войдет в новый состав правительства. Будто бы министр, которому сегодня исполнилось 68 лет, давно хотел покинуть свой пост, но по просьбе президента доработал до выборов. В качестве возможного преемника называется один из заместителей министра Александр Грушко

Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов считает, что Лавров заслужил право на отдых.

«Сложно сказать, кто бы его мог заменить. Но, как известно, незаменимых людей нет. Сергею Викторовичу сегодня исполнилось 68 лет: три года он находится на ежегодном контракте. Он один из самых блестящих министров иностранных дел за всю историю, включая советский период. Но каждый человек заслуживает отдых. Не зря для государственной службы определен предельный возраст в 65 лет. Думаю, его деятельность будет отмечена высшими государственными наградами и имя останется в истории. То, что такой активный человек как Сергей Лавров не будет выращивать на даче цветы, я практически уверен. Его опыт будет востребован, он будет его активно передавать молодому поколению российских дипломатов», — сказал он в беседе с НСН.

По мнению политолога, гадать о кандидатуре преемника Лаврова пока рано.

«А кто займет его место, я не знаю. Такие вещи находятся в компетенции президента, в данном случае, вновь избранного президента Путина, который вступит в должность после инаугурации в начале мая. После чего будет объявлено о формировании нового состава правительства. Тогда мы и узнаем все имена, сегодня об этом гадать не стоит», — заключил он.