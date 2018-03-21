Ещё
СК начал проверку по ситуации с загрязнением атмосферы в Волоколамске
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

СК начал проверку по ситуации с загрязнением атмосферы в Волоколамске 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Следственный комитет может возбудить уголовное дело о загрязнении атмосферы в Волоколамске, решение будет принято после проверки.
«С целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления по статье «загрязнение атмосферы», следственными органами по данному факту организовано проведение проверки. По ее результатам будет принято процессуально решение», — цитирует РИА «Новости» старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.
Ранее в среду был озвучен уровень загрязнения воздуха в Волоколамске. До этого министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что всего за медицинской помощью в Волоколамске обратились 57 человек.
Изначально сообщалось, что в подмосковном Волоколамске госпитализированы порядка 30 учеников одной из местных школ. Предположительно, причиной стал сильный выброс сероводорода на свалке «Ядрово».
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Пугачева сделала «мокрое» селфи Собчак стало плохо после посещения мусорной свалки В ФСБ отказались считать тайной переписку в мессенджерах
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Захарова высказалась об уходе Лаврова из МИД66
Показавшая губернатору «жест смерти» девочка взорвала Сеть158
Мы сами с небесами: авиапром РФ сбросил «украинский балласт»105
Найдены признаки скорой глобальной катастрофы25
«Спасите меня»: измученный Краско молит о помощи16
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество Другое
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение