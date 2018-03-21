СК начал проверку по ситуации с загрязнением атмосферы в Волоколамске 

Следственный комитет может возбудить уголовное дело о загрязнении атмосферы в Волоколамске, решение будет принято после проверки.
«С целью установления наличия или отсутствия признаков состава преступления по статье «загрязнение атмосферы», следственными органами по данному факту организовано проведение проверки. По ее результатам будет принято процессуально решение», — цитирует РИА «Новости» старшего помощника руководителя ГСУСК России по Московской области Ольгу Врадий.
Ранее в среду был озвучен уровень загрязнения воздуха в Волоколамске. До этого министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков заявил, что всего за медицинской помощью в Волоколамске обратились 57 человек.
Изначально сообщалось, что в подмосковном Волоколамске госпитализированы порядка 30 учеников одной из местных школ. Предположительно, причиной стал сильный выброс сероводорода на свалке «Ядрово».