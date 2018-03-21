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При самостоятельном исправлении ошибок в СЗВ-М штраф не накладывается
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При самостоятельном исправлении ошибок в СЗВ-М штраф не накладывается 

Время бухгалтера 3 часа назад
03 ноября 2016 года общество сдало в ПФР форму СЗВ-М за октябрь с типом «исходная», указав в ней сведения о 65 сотрудниках.
Впоследствии фирма заметила, что не занесла двух работников, и 16 января 2017 года снова подала эту форму, но уже только на них по типу «дополняющая».
Чиновники квалифицировали неполную изначальную форму как содержащую недостоверные сведения в отношении двух сотрудников, и наосновании абз. 3 ст. 17 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ назначили штраф в размере 1000 рублей (по 500 рублей за каждого).
Считая это незаконным, компания обратилась в суд, и арбитры ее поддержали.
Судьи напомнили чиновникам содержание п. 39 Инструкции о персучете, утв. Приказом Минтруда РФ от 21.12.2016 766н. Во втором абзаце этого пункта сказано, что если компания самостоятельно выявила ошибку и подала в Пенсионный фонд уточненные данные на своих работников, то штрафовать ее нельзя.
В данном случае именно это и произошло.
Таким образом, в связи с реализацией компанией права на самостоятельное выявление и исправление неполных сведений, ее вина во вменяемом ей правонарушении отсутствует.
В связи с этим решение фонда о наложении штрафа было отменено.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Уральского округа от 30.01.2018 Ф09-8455/17  Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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