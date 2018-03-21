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Детскую библиотеку откроют после ремонта в Керчи
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Детскую библиотеку откроют после ремонта в Керчи 

Национальная Служба Новостей 3 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Керчи вновь откроется Центральная детская библиотека имени Дубинина. Торжественная церемония пройдёт в пятницу, 23 марта. Об этом НСН рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
Ремонт здания начался в 2016 году. Сначала в библиотеке починили крышу, а в 2017 году перешли к капитальному ремонту внутренних помещений. В частности была заменена отопительная система, стены и полы обустроили новым покрытием, заменили освещение, а также обновили парк компьютерно-монтажной техники.
Ремонт детской библиотеки прошёл в соответствии с «модельным стандартом общедоступной библиотеки» и реализацией государственных задач, законодательства «О библиотечном деле».
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