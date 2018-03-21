Фонд «Дарящие надежду» проведет благотворительный сбор корма для приютских животных

Международный благотворительный фонд помощи животным «Дарящие надежду» проведет в Москве выставку приютских животных «Домой!». Мероприятие будет проходить в Центре творческих индустрий «Фабрика» по адресу Переведеновский пер., д. 18. 24 марта, с 12:00 до 18:00 хозяев будут ждать собаки, 25 марта — кошки. Если нет готовности забрать питомца, желающие могут посодействовать с кормами и сопутствующими товарами, в которых нуждаются подопечные организации. Об этом сообщается на сайте фонда.

Сбор корма будет проходить два дня подряд. В поддержке нуждаются три объекта, курируемые фондом. Первый — муниципальный приют «Некрасовка», где проживает 2500 собак. Желающие поддержать животных могут привезти для них на выставку «Домой!» гречку, рис, консервированный или сухой корм для собак, тушенку в банках. В сообщении фонда отмечается, что в приюте пригодятся ведра, тазы, кастрюли из металла — их используют как посуду для кормления, а также ошейники и поводки.

Помимо этого, на выставке будут собирать корм для заведений, не связанных с приютами для животных. Это Саввино-Сторожевский и Барятинский монастыри. Как отмечается на сайте «Дарящих надежду», местные жители не задумываются, что «в монастырях нет места для кошек», и подбрасывают в них кошек и котят. Больные и здоровые живут в одном месте. У монастырей нет средств на корм, лечение и содержание, поэтому сбор организовали в их пользу в том числе. В дар примут корма сухие корма и консервы любых марок, особенно приветствуется влажный корм для пожилых и больных животных. Как обращают внимание в фонде, еду животным в монастырях не готовят за неимением персонала и помещений.

Волонтеры просят также использовать для пожертвований крепкую и прочную упаковку, чтобы она не повредилась при перевозке, и продукты не пропали.

Фонд «Дарящие надежду» официально зарегистрирован в 2010 году, но еще раньше создатели много лет помогали бездомным животным. В числе основных задач организации — пропаганда ответственного отношения к животным, объединение конструктивных зоозащитных сил, внедрение комплексного решения проблемы бездомных животных в Москве и других регионах, а также реформирование законодательства по данным вопросам.

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