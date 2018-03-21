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Семь ударов ножом в пьяной драке
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Семь ударов ножом в пьяной драке 

ТВ-МИГ 3 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото с ресурса chaiknet.ru  По сообщению следственного комитета, 20 марта несколько подростков из Юрьев-Польского сидели в кафе «Токио» и «Фаворит». После закрытия кафешек гуляния продолжились.
Возник конфликт между 17-летним студентом колледжа и 16-летним подростком. Более старший парень во время драки сумел семь раз ударить ножом соперника. Увидев, что тот упал, подозреваемый ретировался. К счастью, пострадавшего успели вовремя доставить в местную больницу. Он остался жив. Состояние врачи определили как тяжелое.
Виновник же уже состоял на учете и привлекался к уголовной ответственности.
Теперь следствие собирает материалы на участников дела, а подозреваемому вскоре может быть вынесен вердикт о заключении под стражу.
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