Семь ударов ножом в пьяной драке

Фото с ресурса chaiknet.ru По сообщению следственного комитета , 20 марта несколько подростков из Юрьев-Польского сидели в кафе «Токио» и «Фаворит». После закрытия кафешек гуляния продолжились.

Возник конфликт между 17-летним студентом колледжа и 16-летним подростком. Более старший парень во время драки сумел семь раз ударить ножом соперника. Увидев, что тот упал, подозреваемый ретировался. К счастью, пострадавшего успели вовремя доставить в местную больницу. Он остался жив. Состояние врачи определили как тяжелое.

Виновник же уже состоял на учете и привлекался к уголовной ответственности.

Теперь следствие собирает материалы на участников дела, а подозреваемому вскоре может быть вынесен вердикт о заключении под стражу.