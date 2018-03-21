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Губернатор Воробьев заявил, что полигон Ядрово со следующей недели закроют
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Губернатор Воробьев заявил, что полигон Ядрово со следующей недели закроют 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
«Полигон старый, здесь до сих пор нет системы дегазации. Буквально со следующей недели мы приступаем к активной фазе рекультивации полигона. По сути он будет закрыт», — заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Мусорный полигон Ядрово в Волоколамском районе в Подмосковье со следующей недели закроют. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Полигон старый, здесь до сих пор нет системы дегазации. Буквально со следующей недели мы приступаем к активной фазе рекультивации полигона. По сути он будет закрыт. Мы закрываем пленкой полигон. Мы сделаем все, чтобы в максимально короткие сроки в режиме ЧС закрыть полигон», — сказал он.
Как заявил губернатор, сейчас задача властей состоит в том, чтобы создать купол, который в будущем обеспечит дегазацию.
«К 15 июня мы должны завершить все процедуры, контракты все заключены», — заявил Воробьев.
Он добавил, что в полигон будет инвестировано порядка 120-140 млн рублей, и он будет полностью законсервирован.
Кроме того, Воробьев посетил волоколамскую больницу, куда сегодня, 21 марта, с жалобами обратились школьники. По его словам, медики сделают заключения, дадут рекомендации, которым необходимо будет следовать.
«Мы обязательно предусмотрим все необходимые мероприятия, чтобы отправить в места отдыха максимальное количество детей», — заявил губернатор Московской области, сообщает телеканал «360».
Ранее сообщалось, что в ночь на 21 марта на полигоне Ядрово произошел очередной выброс свалочного газа, в настоящее время он устранен.
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