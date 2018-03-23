Как изменится движение общественного транспорта на время сноса телебашни 

Уже в эту субботу произойдет демонтаж недостроенной телебашни возле Цирка. О том, как изменится движение общественного транспорта на время взрывных работ, сообщает в пятницу, 23 марта, «АиФ-Урал».
Движение будет перекрыто с 8 до 10 часов 24 марта. Ограничения коснутся улицы Декабристов и Розы Люксембург. Так, троллейбус №1 будет ходить от железнодорожного вокзала до Центральной гостиницы и от Химмаша до Октябрьского депо, расположенного на Щорса, 11. Троллейбус №5 будет ездить от станции «Коммунистическая» до Центральной гостиницы. Троллейбус №6 — от «Академической» до Центральной гостиницы и от остановки «Химмаш» до Октябрьского депо. Троллейбус №9 пойдет от ж/д вокзала до Центральной гостиинцы и от станции «Алвис» до Октябрьского депо. Троллейбус №11 будет курсировать от гостиницы «Свердловск» до Центральной гостиницы. Троллейбус №14 стоит на станции «Академгородок». Троллейбус №15 пойдет от ст. Ботаническая до Октябрьское депо и от ст. «Гостиница „Свердловск“ до Центральной гостиницы.
Также на время демонтажа телебашни изменится движение автобусов. Ограничения будут введены на улице Декабристов от Розы Люксембург до Степана Разина. Так, атвобус №18 „Сахарова-УрФУ“ поедет до „Сахарова“ по Декабристов, Белинского, Куйбышева, 8 Марта, Большакова и далее по маршруту. Автобус №76 поедет с Синих Камней до „Зоологической“ по Декабристов, Белинского, Куйбышева, 8 Марта и далее по маршруту.
Кроме того, будет временно введена остановка „Декабристов“ на Белинского и »Академия при президенте России» на 8 марта. Также на время будут отменены остановки «Белинского» на Декабристов, «Чапаева» на улице Чапаева и «Музей Бажова» на улице Большакова.
Напомним, недостроенную телебашню в Екатеринбурге снесут в субботу утром. Сегодня на телевышку пробрались трое активистов, которые разместили на верхушке строительных лесов российский флаг. Таким образом они хотели привлечь внимание властей и потребовать проведение референдума. Активисты провели на башне 9 часов. Еще 8 человек, которые также собирались забраться на недострой, были задержаны охраной и доставлены в полицию.