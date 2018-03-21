Угонщик сверхсекретного самолёта Беленко: что с ним стало в Японии

Виктор Беленко родился в Кабардино-Балкарии . Парень с отличием оканчивает школу и поступает в авиационное военное училище, где становится лётчиком. После выпускных экзаменов молодой офицер направляется в Ставрополье на службу инструктором в авиационное училище, однако по собственному желанию переводится на Дальний Восток, где поступает в авиаполк истребителей. Служил Беленко на истребителе-перехватчике МиГ-25, за сведенья о котором уже долго охотились разведки иностранных держав. Виктор характеризовался как отличный офицер, член партии и комсомольского бюро и никто не ожидал того, что произошло 6 сентября 1976 года. В 6:45 утра Беленко на своем МиГ-е вылетел на воздушные занятия.

Уже через три часа японское радио передавало, что боевой самолет, пилотируемый советским пилотом, приземлился на территории Японии . Виктор Беленко просит политического убежища, которое ему предоставляет США , а советский самолет специалисты Японии и США полностью разбирают. После детального изучения борт собирают и в ноябре передают СССР.

Следствие по предателю Беленко

Расследованием дела перебежчика занималась специальная группа КГБ. В процессе выяснения обстоятельств предательства было опрошено более 150 сослуживцев, приятелей, родственников, в том числе и супруга, которая осталась в СССР. В результате выяснилось, что Беленко интересовался западным уровнем жизни. В одной из бесед он сказал, что в Америке нагрузка у военных летчиков меньше, а условия службы и оплата лучше, чем у советских.

Жена Беленко утверждала, что муж осуждал летчика-перебежчика Сафронова, угнавшего самолет в Иран , и даже запрещал ей вести переписку с проживающей в Италии подругой. Версия о том, что советского пилота завербовали, не подтвердилась. Западные и японские СМИ раздували эту теорию для пропагандистских целей. Было мнение, что посадка на территории Япония была вынужденной мерой, однако и она была отвергнута.

При вылете наблюдались простые метеоусловия, а Беленко был квалифицированным пилотом и всегда мог ориентироваться по солнцу или береговой линии. Дальнейшее расследование подтвердило, что пилот держал прямой курс на японский остров Хоккайдо. Уйдя с учебной зоны, он снизился до 250 метров и так пролетел 130 километров от советских берегов. Цель маневра — уход от радиолокационных систем, способных вычислить истинное направление самолета.

Причина бегства в Японию

Из квартиры, где проживала семья, пропали его паспорт, дипломы, свидетельства и прочие документы. Следователи выяснили, что у перебежчика часто возникали конфликты с командованием на почве недовольства службой. Однажды лейтенант Беленко даже подал раппорт, в котором указывалось нежелание служить под началом командиров, злоупотребляющих спиртными напитками.

Не устраивало Виктора и то, как шла его карьера. Срок выслуги в звании старшего лейтенанта у него истек еще зимой, однако звания капитана из-за халатного отношения командования он так и не получил. Не получалось поступить и в академию, в которую по показаниям свидетелей, Беленко стремился. С июля месяца сослуживцы заметили нервозность и вспыльчивость Виктора, а перед последним вылетом он был бледен, а его руки тряслись.

Следствие пришло к выводу, что пилот Виктор Беленко совершил предательство в корыстных целях. Он знал, что западные страны с радостью примут не самого пилота, а его боевую машину — современный на то время МиГ-25, прозванный американцами «Летучей лисицей». Самолет был «билетом» Беленко в новую жизнь. В СССР пилот был обвинен в измене Родине и ему заочно вынесен приговор — расстрел.

Жизнь на новой родине

В Японии уже никто не помнит русского летчика, предавшего Родину. Однако это не помешало режиссеру Акиро Мицумори по заказу канала Nexus снять о нем фильм. Для общения с героем фильма съемочная группа ездила в Калифорнию, где и проживает Виктор Беленко.

Знания, которыми обладал советский пилот, оказались очень ценными для американских специалистов и они несколько лет вплотную с ним работали. За короткий срок перебежчик получил гражданство и натурализовался. [С-BLOCK]

Беленко преподавал в одной из американских военных академий и консультировал авиастроительные компании. На основе его рукописи была даже написана книга. После того, как его теоретические знания устарели, советский перебежчик читал лекции об СССР. Однако с развалом геополитического противника эта информация в штатах уже никого не интересовала. В 90-х Виктор пытался заниматься бизнесом.