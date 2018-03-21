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В культурном центре «Братеево» расскажут о росписи «Гжель»
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В культурном центре «Братеево» расскажут о росписи «Гжель» 

Управа района Братеево города Москвы 3 часа назад
Фото: Братеево
Лекцию о народных промыслах проведут в стенах культурного центра «Братеево» в четверг, 22 марта.
На этой неделе встречу посвятят обсуждению истории народного промысла «Гжель». Руководитель АРТмастерской «Глазурь» Елена Гелиева расскажет участникам лекции об особенностях этого вида народной росписи, о развитии гжельского керамического искусства в его качестве.
Организаторы также сообщают, что каждому участнику встречи будет предложено поучаствовать в создании эскиза гжели своими руками.
— В нашем лектории регулярно проводятся встречи, посвященные народным промыслам и русской культуре. Так, на прошлом занятии Елена Гелиева рассказывала собравшимся об истории русского народного костюма. Кроме того, во время лекций руководитель АРТмастерской «Глазурь» часто проводит мастер-классы. Словом, обязательно приходите, — прокомментировала менеджер по культурно-массовому досугу Надежда Илюшина.
Вход на лекцию бесплатный. Начало встречи в 19:00.
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