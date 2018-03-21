Переждавшие непогоду бомжи отказались съезжать из элитного особняка

Лондонские бездомные не хотят выселяться из особняка Sofia House, расположенного в центре британской столицы. Об этом сообщает Reuters.

Возможность находиться под крышей особняка бомжам предоставили на время сильного циклона «Зверь с востока», пришедшего в Европу в феврале. В доме ежедневно пережидали непогоду около 200 бездомных. Одежду, матрасы и еду временным обитателям особняка предоставляли волонтеры организации Sofia Solidarity Centre.

На странице Sofia Solidarity Centre в Facebook сообщается, что бездомные готовы покинуть особняк без конфликта с полицией и просят городские власти найти для них новое пристанище.

Здание Sofia House находится в престижном лондонском районе Мэрилебон. На сайте риелторской компании Armresidential апартаменты с четырьмя спальнями в особняке Sofia House предлагаются в аренду на неделю за 4000 фунтов (около 323 тысяч рублей).

В конце 2017 года житель Лондона Лоуренс Ламеш предложил свою квартиру в бесплатную аренду на период рождественских праздников. В качестве единственного условия молодой человек указал, что арендаторы должны быть бездомными.