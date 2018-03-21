В тред призываются академики

В этот же день вице-президент Google по новостям Ричард Гинграс написал в блоге компании, что та вместе с академиями, командой медицинских журналистов газеты New York Times и онкологическим центром имени Слоуна-Кеттеринга «сосредоточится на качестве и точности медицинской информации в сети». Подробности проекта также пока не раскрываются; Nieman Lab оценивает всю программу Google News Initiative, куда, помимо медицинского, входят довольно много других проектов, в 300 миллионов долларов (примерно 17,3 миллиарда рублей).

В заявлении, подписанном тремя президентами академий, говорится, что «дезинформация — угроза принятию обоснованных решений и осведомленности граждан страны». Президент Национальной академии наук , геофизик и иностранный член РАН Марша Макнатт в своем твиттере представила новый проект так: «Устали от некорректной с научной точки зрения информации в сети? Мы тоже!». А в конце прошлого года в журнале академии, PNAS, вышла большая статья научного журналиста Митчелла Уолдропа о том, что фейковые новости — это «настоящая проблема».

Спрос на противодействие фейкам у россиян есть: по данным Русской службы Би-би-си , вопрос о том, что в интернете правда, а что ложь, волнует 83% респондентов. При этом 58% опрошенных в России скорее не хотели бы, чтобы государство регулировало интернет (против 60% во всем мире).

Президент Российской академии наук Александр Сергеев в интервью «Чердаку» ко Дню российской науки говорил, что одновременно со всплеском интереса к науке «на глазах растет что в относительных, что в абсолютных цифрах роль и доля недостоверной информации — того, что сейчас принято называть „фейками“». По его словам, ученые в этой ситуации должны «более активно выступать и разъяснять», а СМИ — разделять с ними ответственность за качество информации.

«Тут у нас разный подход, у них там, по-видимому, много каких-то не вполне научных новостей, а позиция Российской академии наук состоит в том, чтобы было больше научных новостей. Наши усилия в основном на это направлены», — сказал «Чердаку» вице-президент РАН Алексей Хохлов , комментируя заявление трех американских академий.

По его словам, за противодействие лженаучным новостям в академии отвечает Комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН, работу которой Хохлов назвал «очень продуктивной и успешной». На сайте комиссии есть раздел «Мониторинг лженауки» (последние сообщения датированы 2016 годом), а дважды в год выходит бюллетень «В защиту науки»; в последнем на данный момент выпуске № 20 за 2017 год есть в том числе статьи, посвященные якобы открытой биологической трансмутации и ложным представлениям о роли гормонов, где критикуются материалы СМИ. Кроме того, члены комиссии регулярно выступают экспертами в прессе и на телевидении.

«Есть борьба со лженаучными новостями, и этим занимается комиссия. Безусловно, это очень правильная и полезная деятельность, но одновременно с этим нужно больше пропагандировать действительно важные научные результаты, достигнутые российскими учеными», — сказал Хохлов, который недавно возглавил управление по взаимодействию с государственными органами и научным сообществом РАН.