Самый высокий небоскрёб Европы защитили от коррозии

С помощью разработки ЗАО «Плакарт» ( портфельная компания РОСНАНО ) строители Лахта-Центра в Санкт-Петербурге защитили от коррозии в агрессивных условиях эксплуатации основные стальные рельсы системы очистки фасада (СОФ) самого высокого здания комплекса.

Небоскрёб Лахта-Центра будет достигать в высоту 462 метров. При этом здание обладает довольно сложной геометрией, оно сначала расширяется, затем сужается и при этом по всей высоте закручивается. Огромную площадь стеклянного фасада здания, которая составляет 130 000 кв. м, содержать в чистоте, а также ремонтировать при необходимости будут с помощью специальной системы очистки фасадов (СОФ). Одним из основных ее элементов станут стальные рельсы, которые разместят вдоль здания для движения по ним специальных платформ.

Конструкции предстоит испытать на себе воздействие довольно агрессивной среды — резкие перепады температур, морской ветер, влажность, механическое воздействие движения кареток, вибрация. Все это будет ускорять процесс коррозии. А нарушение целостности стальных конструкций приведет к сокращению срока их эксплуатации и даже к возникновению рисков возможного обрушения платформ.

Чтобы этого не произошло, необходим эффективный способ защиты стальных элементов конструкции. При этом традиционный способ антикоррозийной защиты здесь не подходит. Агрессивная среда и механическое воздействие при движении кареток по рельсам требовали бы обновления покрытия каждые 3-5 лет, что в данном случае было бы крайне трудозатратным, учитывая высоту здания и количество стальных элементов СОФ. При этом обеспечить постоянное обслуживание и контроль коррозии поверхности рельс было бы просто невозможно.

Поэтому было применено решение, разработанное сотрудниками портфельной компании РАСНАНО ЗАО «Плакарт». С учетом всех факторов они предложили использовать «Напыление методом электродуговой металлизации покрытия Плакарт ТМ на основе цинка» суммарной толщиной покрытия 250 мкм.

Этот способ покрытия противостоит экстремальным температурам, воздействию морской воды, ударным нагрузкам, истиранию на протяжении долгого времени, чего лакокрасочные покрытия обеспечить не могут. Покрытие «Плакарт ТМ» защищает конструкцию до 50 лет от появления следов коррозии. Обладает высокой адгезией до 80 Мпа. Обработанные детали содержат до 90% цинка в верхних слоях покрытия, при горячем цинковании достигается показатель лишь до 40%. А также применение метода не ограничено по габаритам и форме обрабатываемой детали.