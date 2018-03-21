«От зерна до каравая»: как в школах окружной столицы прошёл хлебный фестиваль

18 марта прошли массовые мероприятия в рамках XV муниципального Фестиваля Хлеба. Для школ это стало настоящим праздничным событием. Школьники, родители, педагоги выступали в роли актеров, спортсменов, искусствоведов и ремесленников. Прошли семейные спортивные и творческие мероприятия, школьный балет «Иван Царевич и Жар-Птица», конкурсы рисунков «От зерна до каравая», мастер-классы «Золотой блинчик», «Чудеса своими руками» и многие другие. Весь день для участников фестиваля показывали документальные короткометражные фильмы о хлебе. В школах прошли выставки, театрализованные представления, квест «Там, на неведомых дорожках», танцевальный флэш-моб, фольклорный праздник с хороводами и конкурсами «Хлеб — песня, хлеб — праздник, хлеб — жизнь!» и интерактивная игра «Посей добро».

На площадке детского кванториума создавали 3D модели и запускали квадрокоптеры. Работал контактный мини-зоопарк от Станции юных натуралистов

Перед гостями фестиваля выступил творческий коллектив МБОУ ДОД «Детская школа искусств и народных ремесел». Все без исключения получили заряд хорошего настроения, смогли отведать хлебные и кондитерские изделия, получить на память сувениры, сделанные своими собственными руками.

Участники и организаторы праздника были награждены дипломами и благодарственными письмами с символикой фестиваля хлеба.