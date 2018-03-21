Ферму оштрафовали на 100 тысяч рублей из‐за грязных коров в Хабаровском крае

Ферма в Бикинском районе Хабаровского края должна будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушения санитарных норм. Об этом сообщило издание Vostokmedia.com.

Сотрудники

АО «Ленинское»

долгое время не очищали кожные покровы коров, что спровоцировало загрязнение молока.

пресс-службы

ведомства, работники взяли пробы по государственному заданию в молочно-товарном

комплексе

АО «Лермонтовское»

и обнаружили положительный результат по одному из микробиологических показателей. В связи с этим на предприятии усилили лабораторный контроль, а также провели внеплановую проверку на основании несоответствия молока установленным требованиям.

Специалисты обнаружили нарушения

ветеринарно-санитарных

правил. Например, у коров при стойловом содержании отсутствовали подстилки, а работники фермы не очищали кожные покровы животных,

из-за чего молоко начало загрязняться. Предприятие обязали немедленно устранить все обнаруженные нарушения, однако руководство фермы не выполнило предписание. Повторная проверка показала, что в содержании животных не произошло никаких изменений.

В связи с этим на юридическое лицо завели протокол об административном правонарушении и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, а также повторное предписание.