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Ферму оштрафовали на 100 тысяч рублей из‐за грязных коров в Хабаровском крае
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Ферму оштрафовали на 100 тысяч рублей из‐за грязных коров в Хабаровском крае 

360tv.ru 3 часа назад
Ферма в Бикинском районе Хабаровского края должна будет выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей за нарушения санитарных норм. Об этом сообщило издание Vostokmedia.com.
Сотрудники
АО «Ленинское»
долгое время не очищали кожные покровы коров, что спровоцировало загрязнение молока.
Нарушения выявили специалисты управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. По информации
пресс-службы
ведомства, работники взяли пробы по государственному заданию в  молочно-товарном
комплексе
АО «Лермонтовское»
и обнаружили положительный результат по одному из микробиологических показателей. В связи с этим на предприятии усилили лабораторный контроль, а также провели внеплановую проверку на основании несоответствия молока установленным требованиям.
Специалисты обнаружили нарушения
ветеринарно-санитарных
правил. Например, у коров при стойловом содержании отсутствовали подстилки, а работники фермы не очищали кожные покровы животных,
из-за  чего молоко начало загрязняться. Предприятие обязали немедленно устранить все обнаруженные нарушения, однако руководство фермы не выполнило предписание. Повторная проверка показала, что в содержании животных не произошло никаких изменений.
В связи с этим на юридическое лицо завели протокол об административном правонарушении и назначили штраф в размере 100 тысяч рублей, а также повторное предписание.
Следственный комитет России закрыл уголовное дело в отношении фермера Евгения Васильева из Кургана, которого обвиняли в незаконном обороте шпионских устройств.
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