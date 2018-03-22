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В Москве после реконструкции открыли кинотеатр «Юность»
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В Москве после реконструкции открыли кинотеатр «Юность» 

Авторадио 1 час назад
Фото: Наш район Котловка
Как сообщает официальный портал мэра столицы, на фасаде кинотеатра появилась удобная навигация и фирменная вывеска. В кинозале увеличилось количество свободного места, а в фойе появились удобные лавочки и обновленный фудкорт. В кинотеатре будут показывать зарубежные фестивальные картины с субтитрами, а также российское авторское кино. Напомним, что с 27 по 30 марта в 9 кинотеатрах сети «Москино» пройдут 26 бесплатных показов фильмов режиссера Александра Митты. Ретроспектива приурочена к 85-летию кинематографиста, которое он отметит 28 марта.
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