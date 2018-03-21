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Выборгскую набережную благоустроят почти за 40 млн рублей
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Выборгскую набережную благоустроят почти за 40 млн рублей 

Ivyborg.ru 4 часа назад
Администрация Выборгского района объявила конкурс на благоустройство набережной 40-летия ВЛКСМ в Выборге. Начальная цена составляет 38,9 млн рублей.
В частности, на набережной появится игровой комплекс, маятниковые качели, новые фонари, скамейки и урны. Тротуары вымостят плиткой, а также ремонту подвергнутся покосившиеся ограждения набережной и местами провалившийся асфальт. Сообщается, что работы должны быть завершены ко Дню рождения Ленинградской области, который будет в 2018 году отмечаться в Выборге.
Датой сдачи объекта значится 25 июля 2018 года.
Напомним, ранее Выборг выбрал для благоустройства еще одну общегородскую территорию — сквер Молодёжи у ЗАГСа.
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