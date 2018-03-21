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В Невинномысске проголосовали за обновление городского парка по федеральной программе
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В Невинномысске проголосовали за обновление городского парка по федеральной программе 

ТАСС 4 часа назад
ПЯТИГОРСК, 21 марта. /ТАСС/. Большинство жителей Невинномысска на голосовании по программе формирования комфортной городской среды высказалось за первоочередное благоустройство городского парка, расположенного в старой части города по улице Энгельса, сообщили во вторник в пресс-службе мэрии.
"Городской парк стал лидером голосования в рамках программы, за него отдали голос 10396 жителей. Свои пожелания в день рейтингового голосования выразили более 24 тыс. невинномысцев", — сообщили в пресс-службе.
По проекту в городском парке по улице Энгельса построят новую детскую площадку из современных материалов с резиновым покрытием. Реставрируют пешеходные дорожки, сделают доступную среду для комфортного перемещения людей с ограниченными возможностями. Также предусмотрена установка лавочек, урн, фонарей, малых архитектурных форм.
Новый скейт-парк за дворцом культуры химиков хотят увидеть построенным 8941 горожан. Его планируется разместить по улице Менделеева, 11 на свободной территории, прилегающей к ДК химиков. А за благоустройство парка Победы проголосовали 8517 человек.
Проект формирования современной городской среды на 2018-2022 годы стартовал в городе с 9 января: каждый неравнодушный житель Невинномысска мог отдать голос за одну из 13 предложенных общественных территорий или предложить свою. Рейтинговое голосование прошло в 18 марта на счетных участках, которые находились рядом с избирательными участками по выборам президента РФ, после чего были подсчитаны голоса.
"Уже ведется работа по заключению соглашения на предоставление субсидии из бюджетов края и Российский Федерации", — добавили в пресс-службе мэрии.
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