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Консул назвал сроки возобновления работы польских визовых центров
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Консул назвал сроки возобновления работы польских визовых центров 

РИА Новости 4 часа назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Приостановка работы всех польских визовых центров в России, кроме калининградского, может продлиться всего два дня, с 23 марта граждане РФ вновь смогут подать заявку через консульство, предварительно зарегистрировав анкету, заявил РИА Новости консул Польши в Москве Анджей Сломский.
По словам консула, приостановка работы центров связана с тем, что 26 марта заканчивается срок действия договора между визовыми центрами VFS Global и консульством Польши.
"Мы хотим как можно скорее подписать новый договор и возобновить работу визовых центров на территории нашего консульского округа. В связи с этим существует возможность подачи документов в консульстве в Москве с 23 марта", — заявил консул.
Он отметил, что срок рассмотрения виз не изменится. «Срок рассмотрения остается тем же — пять дней», — подчеркнул дипломат.
"Нельзя исключить, что эта приостановка продлится всего пару дней, согласно законам о тендере", — заявил консул. При этом визовый центр в Калининграде продолжает работу в обычном режиме, так как договор с консульством там истекает лишь в сентябре, отметил Сломский.
По его словам, обязательное условие для подачи заявок на визу в консульство — регистрация анкет в системе консульства e-Konsulat. «Уже увеличено количество мест для регистрации анкет в системе», — отметил дипломат, выразив надежду, что это облегчит ситуацию с приостановкой работы центров.
Оператор визовых центров VFS Global на своем сайте сообщил, что региональные визовые центры принимали паспорта до среды, а в Москве прием паспортов завершится в четверг.
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