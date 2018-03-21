Обзор Razer Electra V2

Что производителям игровой периферии нравится куда больше, чем выпуск новых моделей? Правильно: обновление старых! Даже в самых известных и зарекомендовавших себя девайсах всегда найдется такое, что можно пересмотреть, исправить или просто привести в соответствие новым трендам. И повторить это по прошествии времени, ведь, как известно, нет предела совершенству.

Именно к этому роду устройств, получивших второе рождение, относится USB-гарнитура Razer Electra V2. Мы ее тщательно протестировали в боевых условиях и готовы делиться как объективными, так и сугубо личными впечатлениями.

Технические характеристики:Динамики: 40 ммДиапазон частот: 20 — 20 000 ГцИмпеданс: 32 ОмЧувствительность: 115 дБМощность: 50 мВтМикрофон: есть, съемныйЭмуляция объемного звучания 7.1: естьКабель: 2 метраВес: 294 гЦена: 7499 рублей

Конструктивно Electra V2 заметно отличается от предыдущей версии. При этом инженерам Razer удалось сохранить характерные особенности дизайна, по которым целевая аудитория без проблем узнает полюбившийся девайс. Эта самая аудитория назовет его выдержанным и минималистичным, скептики же — излишне бедным для своей цены, но все в конце концов зависит от точки зрения.

По факту же гарнитура определенно стала менее броской и вызывающей, что в целом можно сказать и о всех прочих обновленных гарнитурах текущего поколения Razer. Тренд на агрессивный дизайн с привлекающими внимание цветами и аляповатыми логотипами остался в прошлом. Нынче идеальная премиальная игровая гарнитура в вакууме не должна быть похожей на игрушку для подростка-выскочки, но, напротив, подчеркивать статус владельца приятными матовыми цветами и ровными формами. Так что цветастый и вычурный логотип на внешней стороне оголовья было предан забвению: теперь там красуется лаконичное тиснение.

Конструкцию также привели в соответствие текущим трендам: изящный алюминиевый остов и скользящее оголовье пришли на смену выдвижному механизму и широкой раме, визуально «полнившей» первую версию гарнитуры. Глянцевый пластик, использовавшийся в Razer Electra, нынче тоже дело прошедших дней: материал заменили на матовый. Светящийся логотип Razer на внешней стороне чаш наушников, занимавший ранее большую часть поверхности, уменьшился в размерах: как результат, адское сияние сменилось скромной подсветкой. Или даже подсветочкой. Если обобщить сказанное, конструкция и форма приведены в максимально соответствующий моде вид. Хорошо это или плохо — решать вам.

Кстати, обычно в обзорах гарнитур я не описываю провода гарнитур, но тут дело особенное. Провод, во-первых, очень жесткий и запоминающий форму. В упаковке он долгое время лежит в свернутом виде, так что запоминает эту форму даже слишком хорошо. После извлечения гарнитуры из коробки приготовьтесь к тому, что какое-то время он будет по форме напоминать зигзаг или, в лучшем случае синусоиду. Через пару-тройку активного использования провод выпрямляется, но из-за жесткости он вызывает небольшой эффект «колокольного звона», если обо что-нибудь ударится во время использования. Со вторым хуже: на проводе нет пульта управления громкостью звука. Странно, что в погоне за модными трендами инженеры Razer забыли о такой важной штуковине, значительно упрощающей жизнь геймера. Возможно, такое решение было продиктовано какими-то конструктивными особенностями, о которых я не подозреваю, но все же это сильно расстраивает.

Внутренняя сторона чаши наушников крепится на подвижном механизме, благодаря которому будет эффективнее прилегать к ушам своего владельца, подстраиваясь под форму черепа. А вот амбушюры, увы, совсем не глубокие, что влечет за собой определенные проблемы. Тут придется немного отойти от сухой объективности и привнести каплю личного опыта, а для ясности даже обратиться к анатомии человеческого уха.

Знаете, что такое противозавиток? Это такой выступающий хрящик над вашим отверстием слухового прохода. В силу сугубой индивидуальности строения уха каждого отдельного человека, этот хрящик может быть как большим, так и маленьким. У меня, к примеру, он немного выступает за ушную раковину, а не утопает в ней. Из-за такой оказии и неглубоких амбушюр этот самый противозавиток при использовании наушников оказывается вжатым в твердый динамик. Поначалу это совсем незаметно, а вот уже буквально через час начинает доставлять немалый дискомфорт, который со временем перерастает в острую боль. Буквально два часа использования, и гарнитуру приходится снимать, недовольно растирая покрасневшие противозавитки. Вывод отсюда напрашивается один: гарнитура подойдет не всем. Если вам повезло иметь небольшие уши, такой глубины амбушюр должно хватить. В ином случае советую как следует примериться к ней перед покупкой в магазине, чтобы избежать неприятностей.

Сердцем гарнитуры выступают 40-миллиметровые динамики. По качеству звучания они заметно проигрывают старшим 50-миллиметровым собратьям, но такой выбор продиктован размерами Electra V2. Весьма компактными размерами на фоне некоторых других игровых гарнитур. На этом этапе стоит определить, что для вас важнее, компактность или звучание, и отталкиваться от этих нужд.

Разница в диаметре мембраны и правда заметна. После моделей с 50-мм пушкой на борту звук поначалу кажется, если можно так выразиться, «плосковатым». Благо, что в фирменном ПО Synapse 2.0 имеется эквалайзер, подергав ползунки которого звучание можно довести до комфортного уровня. Кстати, в нем же можно покопаться и в настройках эмулирования объемного звука, откалибровав ее под себя.

Итоговые впечатления от звучания Electra V2 я могу описать как положительные: диапазон частот неплох, глубина сцены и эмуляция объемного звука работают, как следует, помогая на слух определять местоположение источника шума. Отдельно отмечу отличную звукоизоляцию, которая отлично отсекает посторонние звуки, а звук из динамиков практически не вырывается наружу.

Микрофон аналогичен другим современным моделям гарнитур Razer — съемный, хорошо принимающий форму и выдающий приличное качество записи. Вряд ли я расскажу вам больше, чем сама запись звука — лучше один раз услышать, чем…

Достоинства:Компактные размерыКачественный звукЭмуляция объемного звучанияДостойный уровень звукоизоляцииНедостатки:Глубина амбушюр (персонально) Отсутствие пульта регулировки громкостиЦена