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Общественные туалеты с интернетом
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Общественные туалеты с интернетом 

Карельские вести 57 минут назад
Фото: Карельские вести
В России хотят ввести новую норму для общественных туалетов, где одной строкой будет идти наличие интернета.
Это делается для того, что бы в первую очередь туалеты можно было найти на веб — картах и в приложениях для гаджетов. Что сделает более комфортной городскую среду для жителей.
«Туалет — это не шутка. И общественные туалеты в России нуждаются в ведении норм и стандартов. И интернет нам в этом очень поможет»,
— цитирует Чибиса агентство.
Так в первые о вай -фай в туалете задумались в Пекине. Там возвели 100 уборных общественного пользования с интернетом. Так же там установят зарядные устройства и банкоматы.
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