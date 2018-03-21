Общественные туалеты с интернетом

России хотят ввести новую норму для общественных туалетов, где одной строкой будет идти наличие интернета.

Это делается для того, что бы в первую очередь туалеты можно было найти на веб — картах и в приложениях для гаджетов. Что сделает более комфортной городскую среду для жителей.

«Туалет — это не шутка. И общественные туалеты в России нуждаются в ведении норм и стандартов. И интернет нам в этом очень поможет»,

— цитирует Чибиса агентство.

Так в первые о вай -фай в туалете задумались в Пекине. Там возвели 100 уборных общественного пользования с интернетом. Так же там установят зарядные устройства и банкоматы.