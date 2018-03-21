Шульгинов: «Русгидро» строит ГЭС в Северной Осетии благодаря поддержке руководства региона

"Благодарю Вячеслава Зелимхановича ( Битарова — главу Северной Осетии — прим. ТАСС) за поддержку, потому что компании придерживается такого подхода, что мы строим там, где у нас есть поддержка в регионе. Без нее очень трудно такие объекты строить. Здесь у нас нет никаких вопросов, все решается мгновенно, и я рад, что мы строим в правильном нужном месте и с правильными руководителями", — сказал Шульгинов во время посещения строящейся Зарамагской ГЭС-1 в Алагирском районе республики.

Он назвал проект уникальным в России по техническим решениям, так как на объекте устанавливаются самые крупные в стране гидротурбины. Здесь также создается самый большой по протяженности гидротехнический тоннель в России длиной 14254 м.

Со вводом Зарамагской ГЭС-1 в Северной Осетии снизится дефицит энергосистемы, так как годовая выработка составит почти 840 млн кВт/ч.

Вячеслав Битаров в числе преимуществ ввода гидроэлектростанции на территории республики назвал налоговые отчисления в бюджет региона в размере около 1 млрд рублей, а также создание рабочих мест в горной местности. «Стройка уже длится более 30 лет, очень приятно, что она подходит к концу. Очень много преимуществ получит республика. В частности, это и новые рабочие места, ведь в горных населенных пунктах большая проблема с занятостью населения», — отметил глава.

Пуск Зарамагской ГЭС-1 наметили на конец 2018 года.