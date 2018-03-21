Маншук Маметова: отважная казашка, которая убила в бою 70 гитлеровцев

Маншук Маметова — отважная пулеметчица, первая казашка, которая была удостоена звания Герой Советского Союза. История ее жизни похожа на восточную поэму, столько в ней любви и героизма.

Маншук-бусинка

Родители дали ей имя Мансия. Она родилась 23 октября 1922 года в ауле Жаскус Урдинскго района Уральской области Казахской ССР. Ее отца звали Женсигали, он работал сторожем на складе. Мама Тойышла занималась тремя детьми, из которых Мансия была старшей. Когда девочке исполнилось три года, ее отдали в семью тети Амины, которая с мужем Ахметом жила в Алма-Ате. В одних биографиях пишут, что произошло это из-за бедности родителей Мансии, в других, — что она осиротела и ее взяла сестра мужа. Но это не так. В Казахстане есть старинный обычай аталычества, когда старшего ребенка отдают на воспитание старшим членам семьи: бабушке, дедушке или старшим братьям и сестрам. Считается, что так первенец скорее постигнет традиции рода, в котором ему предстоит быть старшим. Тетя и дядя очень любили приемную дочку и называли ее не иначе как Моншагылым, что значит «бусинка», «жемчужинка». Девочка росла бойкой, веселой и подвижной. Свое детское прозвище будущая героиня произнести не умела и представлялась Маншук. Так и повелось. Она выросла, превратилась в девушку-красавицу, окончила школу и поступила в медицинский институт.

Маншук-фронтовичка

Когда началась война, Маншук училась на втором курсе мединститута. Она была активной девушкой, настоящей комсомолкой, благодаря этому начала делать неплохую карьеру: ее взяли на работу в аппарат Совнаркома Казахской ССР секретарем заместителя председателя этой лрагнизации. Маншук ухитрялась не только сочетать учебу с ответственной работой, но и освоить «между делом» пулемет, из которого она научилась метко стрелять. [С-BLOCK]

На фронт она стала проситься сразу, как только стало известно о начале войны. Конечно, она была храброй, любящей свою Родину девушкой, настоящей дочерью гордого казахского народа, но были у нее, как говорят, скрытые мотивы. Приемный отец Маншук Ахмет был замечательным человеком и прекрасным врачом, одним из первых врачей-казахов. Его не обошла участь многих незаурядных людей своего времени. В 1937 году он был репрессирован и расстрелян. Семье о его судьбе ничего не сообщили. А в народе ходили слухи, что дети репрессированных, уйдя на фронт, могут искупить прегрешения своих родителей, облегчить их участь и, возможно, даже спасти от расстрела. И вот Маншук, как легендарная героиня прошлого, отправилась на войну, чтобы спасти своего отца. Правда это или лишь легенда, теперь сказать сложно, но очевидно одно: уйдя в 1942 году после многочисленных просьб на фронт, Маншук не посрамила памяти своего приемного отца. [С-BLOCK]

Попав на фронт, Маншук оказалась в штабе 100-й Казахской бригады. Она работала писарем, затем — медсестрой. Но не этого добивалась храбрая Маншук. Наконец, после просьб и многочисленных рапортов ее в звании старшего сержанта переводят в один из стрелковых батальонов гвардейской стрелковой дивизии №21.

На фронте, по воспоминаниям однополчан, Маншук встретила любовь. Его звали Нуркен Хусаинов. Он был красивым, добрым и очень порядочным. И красавица Маншук нравилась ему тоже. Однако влюбленные так и не открылись друг другу.

Маншук-героиня

15 октября 1943 года батальон, где служила Маншук, получил приказ сдерживать атаки врага около Невеля Псковской области . Немцы обрушили на позиции советских войск шквальный огонь артиллерии. Но наши пулеметчики отбросили атакующего врага. В горячке боя Маншук не сразу заметила, что два соседних пулемета молчат, ее товарищи были убиты. Тогда она стала стрелять из всех трех пулеметов по очереди, переползая от одного к другому.

Немцы принялись стрелять по огневым точкам Маншук из минометов. Одним выстрелом они опрокинули ее пулемет, другим ранили девушку в голову. Но и раненая, она продолжала стрелять и уничтожила больше 70 немцев.

Маншук стреляла, пока не истекла кровью и не умерла. Так, возле пулемета, ее и нашли после окончания боя.

Волею судьбы Нуркен Хусаинов погиб в тот же самый день, защищая станцию Изочи, которая была рядом с Невелем.