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В Чайковском городская дума приняла отставку мэра Александра Третьякова
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В Чайковском городская дума приняла отставку мэра Александра Третьякова 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
На внеочередном заседании городская дума Чайковского приняла отставку мэра Александра Третьякова.
Как сообщает РБК Пермь со ссылкой на свои источники, сам теперь уже экс-глава города на заседание не явился. В итоге «за» его отставку проголосовали 13 депутатов, двое — воздержались, один народный избранник проголосовал «против».
Обязанности врио главы Чайковского городского поселения будет исполнять заместитель Александра Третьякова Михаил Новосёлов, который отвечает за ЖКХ и градостроительную отрасль.
Напомним, Александр Третьяков написал заявление о добровольном сложении полномочий после возбуждения СКР в отношении него уголовного дела. Экс-мэру Чайковского инкриминируют превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).
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