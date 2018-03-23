В Чайковском городская дума приняла отставку мэра Александра Третьякова 

На внеочередном заседании городская дума Чайковского приняла отставку мэра Александра Третьякова.
Как сообщает РБК Пермь со ссылкой на свои источники, сам теперь уже экс-глава города на заседание не явился. В итоге «за» его отставку проголосовали 13 депутатов, двое — воздержались, один народный избранник проголосовал «против».
Обязанности врио главы Чайковского городского поселения будет исполнять заместитель Александра Третьякова Михаил Новосёлов, который отвечает за ЖКХ и градостроительную отрасль.
Напомним, Александр Третьяков написал заявление о добровольном сложении полномочий после возбуждения СКР в отношении него уголовного дела. Экс-мэру Чайковского инкриминируют превышение должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ).