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Краснокамск и Чайковский стали на один шаг ближе к статусу городских округов
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Краснокамск и Чайковский стали на один шаг ближе к статусу городских округов 

РИА «ФедералПресс» 4 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Проект закона предусматривает, что органы местного самоуправления городских округов станут правопреемниками органов МСУ поселений. Переходный период продлится до 1 января 2019 года. Депутаты профильного комитета рекомендовали рассмотреть законопроекты по Краснокамску и Чайковскому на ближайшем пленарном заседании сразу в двух чтениях. Ранее эти инициативы обсудили на публичных слушаниях, их поддержали депутаты гордум и земских собраний Краснокамского и Чайковского районов.
«Важно, что от этого выиграют люди. Практика объединения в городские округа показала, что на местах начинают быстрее решаться вопросы благоустройства, возведения социальных учреждений, строительства инженерной инфраструктуры. Ликвидируются дублирующие функции муниципальных администраций», — отметил председатель комитета Александр Бойченко. Он подчеркнул, что централизованная кадровая и бюджетная политика обеспечивает рациональное использование ресурсов.
Ранее в Прикамье принят закон о финансовом обеспечении объединяющихся муниципалитетов.
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