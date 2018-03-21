Нугушское водохранилище может обмелеть из-за малоснежной зимы в Башкирии

Об этом сообщил заместитель министра природопользования и экологии Виталий Тюр.

Заместитель министра природопользования и экологии Виталий Тюр подчеркнул, что ёмкости всех водохранилищ и гидротехнических сооружений республики — это 3 млрд кубометров — недостаточно для того, чтобы не допустить подтопления населенных пунктов при сильном половодье и решить проблему при низком.

«В эту зимнюю межень Нугушское (400 млн кубометров) и Юмагузинское (426 млн куб.) водохранилища со своей задачей справились, — говорит Виталий Артурович. — Хотя есть вероятность, что весной не сможем заполнить Нугушское. На 80-100 млн куб. воды в нем будет меньше. Снега в этом районе мало, всё зависит от дождей. Поэтому наша жемчужина со множеством турбаз этим летом, к сожалению, может разочаровать и потерять туристов».

Виталий Тюр отметил, что при сильном половодье Нугушское и Юмагузинское водохранилища влияют на паводковую ситуацию только до пойм рек Стерлитамака.