Российский дрон «Канатоход» привлек внимание иностранцев

Дубае на крупной ближневосточной выставке Middle East Electricity всеобщее внимание привлекла российская система роботизированной диагностики линий электропередач «Канатоход». Она вызвала интерес у двух десятков энергосбытовых компаний восточных стран, что указывает на ее хороший экспортный потенциал. Ранее новинка успешно начала эксплуатироваться в опытном режиме на российском рынке. Об этом заявил глава проекта, преподаватель Института новых материалов и технологий Уральского федерального университета, Александр Лемех.

«Канатоход» — это роботизированный комплекс для диагностики и технического обслуживания воздушных линий электропередач. По сути это дистанционно управляемый мультикоптер, оснащенный множеством измерительных приборов, а также тележкой, которую дрон может устанавливать и снимать с линии электропередач. Тележка перемещается по грозозащитному тросу (молниеотвод, натянутый вдоль воздушной линии электропередачи) над проводами ЛЭП. Кроме того, комплекс имеет камеры, «видящие» в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне. За счет этого он замечает дефекты ЛЭП с расстояний до нескольких километров.

В рабочем режиме коптер передвигает тележку с измерительной аппаратурой по грозозащитному тросу. При достижении очередной опоры ЛЭП он снимает тележку, облетает опору, и вновь ставит тележку на трос. Это позволяет без пауз двигаться вдоль ЛЭП практически любой длины и быстро обследовать десятки их километров.

Заметив дефект, еще не приведший к прекращению передачи энергии, комплекс позволяет владельцу ЛЭП заранее узнать о проблеме и принять нужные меры. По окончании работы мультикоптер сам доставляет весь комплекс на базу. Пока он управляется полуавтоматически — с помощью удаленного оператора, но в перспективе разработчики намерены сделать его полностью автоматическим. Сходные системы диагностики за рубежом пока не обладают настолько же полной функциональностью.