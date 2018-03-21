Российский дрон «Канатоход» привлек внимание иностранцев 

В Дубае на крупной ближневосточной выставке Middle East Electricity всеобщее внимание привлекла российская система роботизированной диагностики линий электропередач «Канатоход». Она вызвала интерес у двух десятков энергосбытовых компаний восточных стран, что указывает на ее хороший экспортный потенциал. Ранее новинка успешно начала эксплуатироваться в опытном режиме на российском рынке. Об этом заявил глава проекта, преподаватель Института новых материалов и технологий Уральского федерального университета, Александр Лемех.
«Канатоход» — это роботизированный комплекс для диагностики и технического обслуживания воздушных линий электропередач. По сути это дистанционно управляемый мультикоптер, оснащенный множеством измерительных приборов, а также тележкой, которую дрон может устанавливать и снимать с линии электропередач. Тележка перемещается по грозозащитному тросу (молниеотвод, натянутый вдоль воздушной линии электропередачи) над проводами ЛЭП. Кроме того, комплекс имеет камеры, «видящие» в инфракрасном и ультрафиолетовом диапазоне. За счет этого он замечает дефекты ЛЭП с расстояний до нескольких километров.
В рабочем режиме коптер передвигает тележку с измерительной аппаратурой по грозозащитному тросу. При достижении очередной опоры ЛЭП он снимает тележку, облетает опору, и вновь ставит тележку на трос. Это позволяет без пауз двигаться вдоль ЛЭП практически любой длины и быстро обследовать десятки их километров.
Заметив дефект, еще не приведший к прекращению передачи энергии, комплекс позволяет владельцу ЛЭП заранее узнать о проблеме и принять нужные меры. По окончании работы мультикоптер сам доставляет весь комплекс на базу. Пока он управляется полуавтоматически — с помощью удаленного оператора, но в перспективе разработчики намерены сделать его полностью автоматическим. Сходные системы диагностики за рубежом пока не обладают настолько же полной функциональностью.
Именно поэтому на выставке в Дубае российский комплекс привлек внимание сразу 20 электросетевых компаний различных стран — ОАЭ, Саудовской Аравии, Индии, Пакистана, Филиппин и других. Все они запросили коммерческие предложения на покупку диагностического комплекса «Канатоход». Ряд компаний обозначил интерес к проведению пилотных проектов на их территории. В рамках выставки также подписан первый зарубежный контракт с иностранной компанией о совместном исследовании рынка Ближнего Востока.