Финляндия признана самой счастливой страной в мире

Рейтинг стран мира по уровню счастья (World Happiness Report) выходит ежегодно в поддержку Международного дня счастья. Измеряет показатель счастья населения исследовательский проект международной программы «Сеть решений устойчивого развития» при ООН (UN Sustainable Development Solutions Network, SDSN). Десятка самых счастливых стран с 2017 года не изменилась, хотя участники поменялись местами. На вершине рейтинга в этом году — Финляндия , кроме нее в тройку лидеров попали Норвегия Дания . Подробности представлены в тексте доклада за 2018 год.

Танзании, Южный Судан, ЮАР и Бурунди. По итогам года США опустилась с 14 на 18 место — это худший показатель государства за весь период мониторинга. Россия оказалась на 59 строчке. Из бывших стран СНГ ее опередили Узбекистан (44 место), Литва (50) и Латвия (53). Из двадцатки государств, попавших на последние места рейтинга, семь находятся на африканском континенте южнее Сахары, три — в Средней Азии и Северной Африке, три — в регионе СНГ, Центральной и Восточной Европе, и по два — в Западной Европе и Южной Азии. Самыми несчастными себя чувствуют граждане Йемена

Рейтинг выходит с 2012 года и оценивает уровень счастья жителей 156 государств по шести ключевым критериям: ВВП на душу населения, количество так называемых здоровых лет ожидаемой продолжительности жизни, уровень социальной поддержки, степень доверия (отсутствие коррупции в правительстве и бизнесе), свобода принимать жизненные решения и, наконец, щедрость, измеряемая объемом пожертвований. Респондентов просят оценить каждый критерий применимо к собственной жизни по шкале от 0 до 10.

Отчет также включает в себя данные по мигрантам, поскольку многие люди в поисках счастливой жизни переезжают. В основном решившиеся на переезд перебираются из сельской местности в города. Например, за период 1990-2015 годов городское население Китая увеличилось на 463 млн, отчасти за счет бывших деревенских жителей. Причем за тот же период число эмигрантов по всему миру составило менее 90 млн человек — около 20% от мигрантов внутри государства в одном только Китае.

Международная миграция более редка, но в масштабах мира все равно ощутима. Если в 1990 году 153 млн человек жили за пределами своей родины, к 2015 году их число возросло до 244 млн Еще 700 млн человек признались, что хотели бы эмигрировать, если бы получили такую возможность. Эксперты предполагают, что к 2050 году число мигрантов по всему миру составит 400 млн Этой статистике в работе уделяется особое внимание, ведь многие мигранты подтверждают, что после переезда стали чувствовать себя гораздо счастливее.

В ряде процветающих стран процент иммигрантов довольно высок. Так, в некоторых государствах Западной Европы и в США насчитывается 10-15% приезжих. В Канаде, Австралии и Новой Зеландии показатель еще выше — 20-30%.

Международный день счастья, отмечаемый ежегодно 20 марта, учредила Генеральная Ассамблея ООН 28 июня 2012 года, чтобы поддержать идею, что стремление к счастью — неотъемлемое желание каждого человека на планете. Такое предложение внесло Королевство Бутан , и его единодушно поддержали представители всех 193 государств-членов ООН.

Материал предоставлен проектом "+1".