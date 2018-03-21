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Пьяная бизнесвумен поставила подножку стюардессе за отказ налить еще
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Пьяная бизнесвумен поставила подножку стюардессе за отказ налить еще 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Lenta.ru
На борту самолета авиакомпании British Airways пьяная бизнесвумен облила стюардессу напитком и попыталась поставить ей подножку, когда та отказалась принести еще алкоголя, сообщает Daily Mail.
Когда самолет приземлился в аэропорту Гатвик в Лондоне, полиция арестовала управляющую международной строительной компании Беверли Чапмен.
«Во время взлета она без остановки нажимала кнопку вызова бортпроводницы, которая не могла подойти к ней в это время. Мисс Чапмен была уже прилично пьяна, когда вошла в самолет, поэтому ей отказали в добавке. Она сидела у прохода и каждый раз, когда члены экипажа проходили мимо нее, выставляла ногу, чтобы они запнулись. После этого она вылила свой напиток на одну из стюардесс, и той пришлось переодеваться», — рассказала прокурор Мелани Уоттон.
45-летняя Чапмен объяснила свое состояние недавним разрывом с девушкой, которая теперь пытается отсудить долю в их доме стоимостью около двух миллионов долларов. «Она признает, что вела себя недопустимо, и желает извиниться перед членами экипажа», — доложил адвокат Чапмен Мартин О’Рорке.
Бизнесвумен оштрафовали на 800 фунтов стерлингов (примерно тысяча долларов) и прописали ей антидепрессанты.
В ноябре 2017 года 40-летняя гражданка Бразилии и США Иреш Альвес Перейра устроила истерику во время перелета, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Она ударила в лицо сидящего впереди нее человека, затем устроила драку со стюардами и покусала их. Другим пассажирам удалось привязать ее к креслу, однако одному из них она разбила очки. Перейра предстала перед судом Нью-Йорка 29 ноября, где ей было предъявлено обвинение в нападении. Она была отпущена под залог в 100 тысяч долларов США (5,8 миллиона рублей).
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