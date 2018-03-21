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Сериал по «Властелину колец» оценили в $500 млн
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Сериал по «Властелину колец» оценили в $500 млн 

Газета.Ru 4 часа назад
Фото: Газета.Ru
Сериал по мотивам «Властелина колец» Джона Рональда Руэла Толкина оценили в $500 млн, сообщает Entertainment Weekly.
Над приквелом работает Amazon.
По имеющимся данным, только за права на экранизацию компания заплатила $250 млн Сделку заключили на два сезона.
Как утверждается, на производство и маркетинг на обе части может потребоваться еще $250 млн Таким образом, проект окажется самым дорогим телесериалом в истории.
Это даже дороже, чем вся трилогия Питера Джексона, по крайней мере, без учета потраченных на ее рекламу средств.
Ранее сообщалось, что произведения Толкина выпустят в виде телесериала.
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