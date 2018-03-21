Танцуй, пока молодая: Жанна Бадоева не может определиться с хобби

Практически каждый человек имеет какие-либо хобби, и знаменитости не являются исключением. Телеведущая Жанна Бадоева решила тоже разнообразить свою жизнь и возобновила занятия, оставленные ею еще в детстве. В своем Инстаграме звезда рассказала, как пришла к этому и в какую сторону планирует двигаться дальше.

Как оказалось, в детстве Жанна занималась музыкой и не утратила эту страсть до сих пор. Из-за насыщенной телевизионной карьеры Бадоева временно оставила свое хобби, но сейчас решила наверстать упущенное. Тем более, что ее супруг, бизнесмен Василий Мельничин, является выпускником Римской консерватории и в прошлом профессионально занимался музыкой. Телеведущая рассказала о намерении вспомнить и другое свое любимое дело — танцы. Пока она терзается выбором между этими двумя хобби, но планирует попробовать оба, чтобы понять, к чему больше лежит душа. Впрочем, не исключает она и возможность совмещать два увлечения.

Подписчики Жанны восхитились подобному возврату к старым увлечениям, и даже сочли его вдохновляющим. Публикация телеведущей вызвала у ее поклонников желание тоже вспомнить забытые хобби и попробовать некоторые из них вновь. Нашлось множество людей, которые разделили с Бадоевой ее любовь к музыке и танцам. Они же и посочувствовали ей из-за столь сложного выбора. В любом случае, телеведущей пожелали удачи и выразили желание поскорее увидеть результаты ее занятий в новых публикациях.

«Танцы как состояние души, любовь к ним с годами не проходит!» «Я тоже в детстве музыкой занималась, жаль сейчас нет возможности, а вы молодец!» «Мое хобби петь! Люблю музыку, обожаю, она окрыляет!» «У вас замечательные хобби! Удачи в восстановлении…» «Спасибо что напомнили и вдохновили. Мое хобби с детства танцы, тоже необходимо возобновить, сама знаю, что надо, но как-то… Вот сейчас точно вдохновение появилось!»

Кстати, экспериментирует Жанна Бадоева не только с новыми хобби, но и с новыми образами. Например, недавно она продемонстрировала непривычную прическу, из-за чего поклонники ее не узнали.