В Перми студенты приняли участие в краш-курсе по профилактике незаконного оборота наркотиков

В рамках программы «Профилактика правонарушений в г. Перми » состоялся краш-курс по профилактике незаконного распространения, употребления и хранения наркотических средств среди молодежи.

Инициатором проекта выступил отдел информации и общественных связей регионального МВД при поддержке Управления наркоконтроля , Центра кинологической службы ГУ МВД России по Пермскому краю и Дворца молодежи г. Перми. Его основная цель заключалась в эмоциональном вовлечении юношей и девушек в процесс осознания ценности человеческой жизни посредством демонстрации пагубных последствий употребления запрещенных веществ.

Участниками мероприятия стали студенты средних профессиональных образовательных учреждений города в возрасте от 16 лет, всего — около 100 человек.

Встреча началась с положительной ноты. Ребята рассказали полицейским и друг другу о своих целях и мечтах. Они написали их на бумажных стикерах и приклеили к большому воздушному «шару желаний», олицетворяющему жизнь. Мысли о прекрасном будущем разрушились о реальные истории людей, чьим планам не суждено сбыться — их жизни оборвались из-за употребления наркотиков.

Присутствующим продемонстрировали тематический фильм, который помог им почувствовать себя на месте пострадавших граждан, пережить похожие эмоции и ощутить весь ужас произошедших трагедий. Врач-нарколог подробно прокомментировала показанные кадры, объяснив причины и условия возникновения таких ситуаций.

Специалисты Управления наркоконтроля регионального МВД рассказали об административной и уголовной ответственности за распространение, употребление и хранение запрещенных препаратов. Кинолог со служебной собакой показали, как происходит задержание лиц, нарушающих антинаркотическое законодательство.

В завершение мероприятия ведущие краш-курса напомнили ребятам о «шаре желаний», в который они вложили свои надежды на грядущее будущее, и в самый неожиданный момент лопнули его. Так организаторы хотели показать, что из-за одного необдуманного поступка можно лишиться всего, и даже жизни.

Молодые люди признались, что участие в краш-курсе стало для них настоящей эмоциональной встряской, которая в очередной раз убедила их сказать «Нет!» наркотикам.