Прокуратура требует лишить Олега Сорокина депутатских полномочий

Прокуратурой области проведена проверка по информации МРУ Росфинмониторинга по ПФО о нарушении требований антикоррупционного законодательства депутатом Городской думы Нижнего Новгорода Сорокиным Олегом

— Установлено, что Олегом Сорокиным не отражен в справке о доходах за 2016 год договор займа на сумму 9 млн рублей при общем размере задекларированного дохода менее 800 тысяч рублей, — сообщили сегодня в прокуратуре Нижегородской области . — Кроме того, значительно занижен полученный доход за 2016 год.

Сегодня в связи с выявленными нарушениями в Городскую думу прокуратурой области внесено представление с требованием о досрочном прекращении депутатских полномочий Сорокина.