Прокуратура требует лишить Олега Сорокина депутатских полномочий 

Прокуратурой области проведена проверка по информации МРУ Росфинмониторинга по ПФО о нарушении требований антикоррупционного законодательства депутатом Городской думы Нижнего Новгорода Сорокиным Олегом.
— Установлено, что Олегом Сорокиным не отражен в справке о доходах за 2016 год договор займа на сумму 9 млн рублей при общем размере задекларированного дохода менее 800 тысяч рублей, — сообщили сегодня в прокуратуре Нижегородской области. — Кроме того, значительно занижен полученный доход за 2016 год.
Сегодня в связи с выявленными нарушениями в Городскую думу прокуратурой области внесено представление с требованием о досрочном прекращении депутатских полномочий Сорокина.
Это не первая неприятность политика за последнее время. Не так давно его задержали на территории элитного коттеджного поселка Малый Суходол пьяным на квадроцикле. На требование автоинспекторов он не остановился, пришлось устроить погоню. Сорокин в протоколе написал: «Не согласен, совершенно трезвый, оговорили». Он заявил, что его спутали с тезкой, который сейчас сидит в СИЗО.