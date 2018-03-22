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Прокуратура требует досрочно лишить статуса депутата Олега Сорокина
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Прокуратура требует досрочно лишить статуса депутата Олега Сорокина 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
Представление направлено в городскую Думу Нижнего Новгорода, сообщает пресс-служба ведомства.
Отметим, что речь идет о полном тезке задержанного депутата Заксобрания Нижегородской области Олега Сорокина.
Народного избранника из гордумы заподозрили в нарушении требований антикоррупционного законодательства.
«Установлено, что Сорокиным О. В. не отражен в справке о доходах за 2016 год договор займа на сумму 9 млн рублей при общем размере задекларированного дохода менее 800 тысяч рублей. Кроме того, Сорокиным О. В. значительно занижен полученный доход за 2016 год», — говорится в сообщении прокуратуры.
АиФ Нижний Новгород: последние новости
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