Ещё
В Волоколамске проведут масштабную диспансеризацию
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Волоколамске проведут масштабную диспансеризацию 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИАМО
В Волоколамском районе Московской области, где десятки школьников пожаловались на симптомы отравления, проведут дополнительную масштабную диспансеризацию. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, передает ТАСС.
«С понедельника хотим школьниками заняться (…) Это месяца два-три при такой поточности», — сказал он.
По словам чиновника, все госпитализированные дети уже выписаны. «Патологий тяжелых нет, все осмотрены», — отметил Марков.
Жители Волоколамска требуют у местных властей ликвидировать мусорный полигон «Ядрово». В городе несколько недель идут акции протеста, на их фоне в отставку был отправлен глава Волоколамского района Евгений Гаврилов.
Также 21 марта в Волоколамске несколько десятков школьников обратились в больницы с жалобами на тошноту и головокружение. Генеральная прокуратура поручила прокурору Московской области Алексею Захарову провести проверку по этому факту, детям решением губернатора Андрея Воробьева выделят путевки в санатории.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 72 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия и Франция пригрозили России новыми санкциями440
Над Крымским мостом нависла угроза579
Васильева спасла умирающего Добронравова40
Трамп готовится выслать российских дипломатов49
«ЦРУ готовило переворот в России»505
Видео
01:00
Двойной агент Скрипаль обратился к Путину
Происшествия
02:23
Садальский рассказал о тяжелой утрате
Шоу-бизнес
01:35
Экс-жена Джигарханяна заговорила о ребенке от актера
Шоу-бизнес
02:06
Песков рассказал о дискомфорте из-за дела Скрипаля
Политика
01:08
На Украине презентовали новый командирский автомобиль
Армия Украина
02:12
Собчак напомнила о своей беременности
Шоу-бизнес
00:57
«Курящая» слониха удивила ученых
Наука и техника
01:39
Грудинин записал видео сбривания усов
Политика
01:26
Васильева спасла умирающего Добронравова
Шоу-бизнес
Порошенко выдвинул России новое обвинение
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение