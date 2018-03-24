В Волоколамске проведут масштабную диспансеризацию

В Волоколамском районе Московской области , где десятки школьников пожаловались на симптомы отравления, проведут дополнительную масштабную диспансеризацию. Об этом журналистам сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Марков, передает ТАСС.

«С понедельника хотим школьниками заняться (…) Это месяца два-три при такой поточности», — сказал он.

По словам чиновника, все госпитализированные дети уже выписаны. «Патологий тяжелых нет, все осмотрены», — отметил Марков.