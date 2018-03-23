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В Филатовской больнице готовят к выписке детей из Волоколамска
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В Филатовской больнице готовят к выписке детей из Волоколамска 

РИА Новости 1 час назад
Фото: MosDay.ru
МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Трое детей, доставленных в Филатовскую больницу Москвы из подмосковного Волоколамска, около которого в среду произошел выброс свалочного газа, готовятся к выписке, сообщила РИА Новости главный врач больницы Антонина Чубарова.
"Состояние детей удовлетворительное, их готовят к выписке", — сказала Чубарова в пятницу.
Она уточнила, что диагноз, который был поставлен детям после проведения обследований, — подозрение на острое эндогенное отравление. «Отмечу, это было подозрение, оно не подтвердилось», — заметила главврач.
На территории «Ядрово» введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.
По последним данным регионального Минздрава, 21 марта в Волоколамскую больницу обратилось 77 детей, шестеро госпитализированы, на следующий день обратились 68 детей, никого из них в больницу не положили.
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