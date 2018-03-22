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В больнице рассказали о состоянии детей, отравившихся в Волоколамске
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В больнице рассказали о состоянии детей, отравившихся в Волоколамске
РИА Новости
3 часа назад
Фото:
РИА Новости
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Трое детей, доставленных из
Волоколамска
в Филатовскую больницу
Москвы
, в удовлетворительном состоянии, их диагноз уточняется — главврач
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