Около шести тысяч человек вышли на митинг за закрытие полигона «Ядрово»

"Порядка шести тысяч (человек)", — сказал Лазарев.

Эту информацию подтвердил РИА Новости член инициативной группы, отметив, что «шесть (тысяч) принимали участие, пока нам МВД официальные данные не давало».

Трансляция митинга велась в социальных сетях. На видео было видно, что вся площадь перед зданием районной администрации была заполнена людьми. Многие жители, пришедшие на митинг, держали в руках шарики с призывом закрыть полигон «Ядрово», у многих в руках были плакаты с требованиями к властям.

На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на мусорном полигоне в Волоколамске произошел выброс свалочного газа, к врачам обратились несколько десятков детей. В Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на полигоне. Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.