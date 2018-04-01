Около шести тысяч человек вышли на митинг за закрытие полигона «Ядрово» 

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Митинг в подмосковном Волоколамске за закрытие полигона «Ядрово» собрал порядка 6 тысяч человек, заявил журналистам мэр Волоколамска Петр Лазарев.
"Порядка шести тысяч (человек)", — сказал Лазарев.
Эту информацию подтвердил РИА Новости член инициативной группы, отметив, что «шесть (тысяч) принимали участие, пока нам МВД официальные данные не давало».
Трансляция митинга велась в социальных сетях. На видео было видно, что вся площадь перед зданием районной администрации была заполнена людьми. Многие жители, пришедшие на митинг, держали в руках шарики с призывом закрыть полигон «Ядрово», у многих в руках были плакаты с требованиями к властям.
На прошлой неделе, по данным муниципалитета, на мусорном полигоне в Волоколамске произошел выброс свалочного газа, к врачам обратились несколько десятков детей. В Волоколамском районе был введен режим повышенной готовности в связи с ситуацией на полигоне. Часть людей уже получила средства индивидуальной защиты.