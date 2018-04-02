Диалог с властью о помойке. Комментарий Георгия Бовта

Складирование мусора на полигонах — это почти единственный способ его утилизации в нашей стране. По этому показателю она принадлежит к самым отсталым странам третьего мира. В России имеется около четырех тысяч только легальных свалок и мусорных полигонов, которые уже заполнены более чем на 90%. В ряде регионов доля незаконных свалок достигает 40-50%, а то и все 80%.

В стране накоплено уже более 31 млрд тонн неутилизированных бытовых отходов. Каждый россиянин «производит» мусора примерно 400 килограммов в год, из них 150 килограммов пластмасс, более центнера макулатуры и более тысячи бутылок. Москве и Подмосковью уже грозит настоящий мусорный кризис. Новых территорий под огромные помойки в области практически нет. А там, где они есть, местные жители все чаще требуют их закрытия.

Митинги протеста уже проходили в Клину Коломне , Дмитровском районе. Москва ежегодно платит за вывоз городского мусора не менее 480 млн рублей, судя по всему, часть этих денег годами разворовывалась. Только этим можно объяснить то, что на том же полигоне «Ядрово» происходят постоянные выбросы сероводорода и других вредных газов, чего по идее при более грамотном подходе в таких количествах быть не должно.

Сохранению нынешней «варварской» и отставшей на десятилетия системы утилизации мусора способствует прежде всего коррупция. Зловонные мусорные полигоны — это огромный и преимущественно теневой бизнес. Точные размеры и количество подконтрольных криминальным структурам нелегальных свалок, которые уж точно не отвечают никаким экологическим требованиям, неизвестны.

Эффективных механизмов контроля доставки мусора также не существует: транспортная компания может сэкономить и отправить груз на незаконный полигон или в ближайший овраг. Стоимость транспортировки в Подмосковье одного контейнера объемом 8 кубометров и массой пять тонн начинается от четырех тысяч рублей. Стоимость складирования и утилизации мусора на легальных свалках составляет 200-250 рублей за один кубометр.

Однако как при этом соблюдаются технологии складирования — большой вопрос. Пересыпается ли, скажем, этот мусор грунтом, в каких объемах и по какой цене?

Быстрого решения мусорной проблемы ни в масштабах Москвы, ни Подмосковья, ни в масштабах всей России в настоящий момент нет. Строительство современных мусоросжигательных заводов потребует трех-четырех лет и многомиллионных инвестиций в долларах, а также кратного повышения тарифов на утилизацию мусора, притом что даже сейчас расценки за принимаемый бытовой мусор на трех имеющихся в Москве мусоросжигательных заводах раза в три выше стоимости утилизации на полигоне.

Кстати, в России не существует ни одного мусороперерабатывающего завода полного цикла, гарантирующего полное предотвращение загрязнения окружающей среды. Необходимым условием безопасной работы даже современных мусоросжигательных заводов является предварительная сортировка мусора. По этому показателю мы находимся в «каменном веке». Так что даже если в пожарном порядке взяться за решение этой проблемы на самом высоком технологическом уровне, потребуются годы и сотни миллионов долларов.

В течение всего этого времени жители, имеющие несчастье жить близ зловонных полигонов, будут протестовать и требовать отставки местных и региональных властей. Как минимум для того, чтобы продержаться до начала масштабного решения мусорной проблемы, нужен действенный диалог между гражданами и властями. Каковой, как мы видим по событиям близ Волоколамска, пока напрочь отсутствует.