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В Дальнегорске спроектируют сооружения инженерной защиты на реке Рудная
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В Дальнегорске спроектируют сооружения инженерной защиты на реке Рудная 

Prim.News 39 минут назад
На проектирование уже выделены деньги.
Департамент государственного заказа администрации Приморского края объявил электронный аукцион на выполнение работ по разработке проекта строительства сооружений инженерной защиты на реке Рудная в г. Дальнегорске.
Максимальная цена контракта составляет около 3,3 млн рублей. Выполнить проектные работы нужно до 31 августа 2018 года.
Как уточняется в техническом задании протяженность гидротехнических сооружений в районе ул. Дорожная должна составить 2,5 км (при этом в начале участка 250-300 м нужно предусмотреть инженерную защиту с обеих сторон реки), в районе ул. Строительная, ул. Дорожная — длиной 3,5 км.
Итоги аукциона подведут 9 апреля 2018 года.
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