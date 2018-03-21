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Ответ на претензию не признается мотивированным отказом от приемки
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Ответ на претензию не признается мотивированным отказом от приемки 

Время бухгалтера 37 минут назад
Подрядчик пришел в суд с требованием взыскать с заказчика неоплаченную сумму за выполненные работы (около 600 тыс. рублей).
Заказчик заявил, что у него не возникло оснований их оплачивать, поскольку они имеют недостатки, которые до сих пор не устранены. В связи с этим ответчик предъявил встречный иск о взыскании убытков (более 1 млн рублей на исправление недочетов).
Суд встал на сторону подрядчика.
Выяснилось, что прежде чем обратиться в суд, он направил заказчику претензию. Указал в ней сумму задолженности и предложил заплатить ее добровольно.
В ответ на нее заказчик прислал свою претензию. В ней заявил об отказе от оплаты и пояснил, почему — потому что предъявленный результат работ не соответствует договору.
Суд пришел к выводу, что ответ на претензию в виде уже своей претензии не может быть квалифицирован как мотивированный отказ ответчика от приемки работ. Данное письмо заказчика не отвечает требованиям договора и было направлено истцу исключительно для соблюдения претензионного порядка.
Таким образом, факт выполнения работ подтвержден, наличие задолженности доказано, а мотивированный отказ от подписания актов не состоялся.
При таких условиях сумма в счет оплаты выполненных работ подлежит взысканию, — решили судьи. Что же касается встречного иска, то он отклоняется, поскольку заказчик не сумел убедить суд в том, что работы действительно имели заявленные им огрехи.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ Арбитражного суда Московского округа от 02.02.2018 № Ф05-19820/2017
Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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