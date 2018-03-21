Канделаки сравнила Слуцкого с «дедами-педофилами»

Телеведущая Тина Канделаки выступила с заявлением в связи с обвинениями в адрес депутата Леонида Слуцкого, встав на сторону своих коллег, заявивших о домогательствах; по ее мнению, действия народного избранника свидетельствуют не только о его безнаказанности, но и о его «мужской слабости».

«Да, женщины ходят в коротком, женщины носят каблуки, и, таким образом, особенно по весне, вызывают ожидаемую определенную мужскую реакцию. Прелесть, мы совсем не против. Но кто сказал, что женщине на работе в самый неподходящий и неожиданный момент хочется легкого и внезапного массажа интимных зон? Особенно от депутата. Особенно в его кабинете. Особенно во время интервью», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Она сравнила действия Слуцкого с поведением «дедов-педофилов», которые также «внезапно атаковали своих жертв». По словам Канделаки, эти «деды-педофилы» многим наверняка «встречались в возрасте 12 лет».

По ее словам, это «психологическое и физическое насилие над журналистками», причиной которого является не просто безнаказанность Слуцкого, но и «его мужская слабость».

«Давайте уже это скажем вслух. Герои-любовники так себя точно не ведут. Они не нападают из-за угла внезапно, пошевелив пальчиками или проведя ладошкой со словами «Зайчик, звони». Поэтому очевидна нехватка женского внимания», — написала Канделаки.

По ее словам, с этим сталкивались все женщины, в том числе сама Канделаки.

«Я давала сдачи сразу и жестко», — заявила телеведущая.

Она призвала коллег «никого не бояться», так как любому чиновнику в современном мире «важна репутация».

«Любой подобный поступок вызывает желание залепить пощечину и навсегда объяснить доморощенному Нерону, что Госдума — не место для сексуальных игрищ», — заключила Канделаки.

Ранее глава комитета Отари Аршба заявил, что думская комиссия по этике после рассмотрения жалоб на домогательства со стороны депутата Леонида Слуцкого не нашла в его поведении нарушений.

Сам депутат 8 марта извинился перед женщинами, которым он «невольно причинил любые переживания».