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В России могут появиться заповедники для кротов и летучих мышей
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В России могут появиться заповедники для кротов и летучих мышей 

Парламентская газета 39 минут назад
Фото: Парламентская газета
Многие виды кротов и летучих мышей находятся под угрозой исчезновения. Чтобы сохранить их разнообразие, учёные из биофака МГУ им. М. В. Ломоносова предложили создать для них охраняемые зоны, сообщает «Русская планета».
В ходе исследования эксперты выяснили, что более тридцати видов млекопитающих находятся под угрозой исчезновения, однако многие из них не обитают ни в одном из национальных парков. Увеличить поголовье кротов и летучих мышей можно, создав для них особые условия.
В частности, эксперты предлагают поместить их на особо охраняемые природные территории. Лучше всего по климатическим условиям для млекопитающих подойдут парки на территории Приморского края.
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