В России могут появиться заповедники для кротов и летучих мышей

Многие виды кротов и летучих мышей находятся под угрозой исчезновения. Чтобы сохранить их разнообразие, учёные из биофака МГУ им. М. В. Ломоносова предложили создать для них охраняемые зоны, сообщает «Русская планета».

В ходе исследования эксперты выяснили, что более тридцати видов млекопитающих находятся под угрозой исчезновения, однако многие из них не обитают ни в одном из национальных парков. Увеличить поголовье кротов и летучих мышей можно, создав для них особые условия.