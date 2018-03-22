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Резиденты ОЭЗ «Дубна» экспортируют продукцию по всему миру
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Резиденты ОЭЗ «Дубна» экспортируют продукцию по всему миру 

360tv.ru 45 минут назад
Фото: 360tv.ru
Резиденты ОЭЗ «Дубна» разрабатывают и производят продукцию не только для отечественного рынка, но и на экспорт. Таких компаний в настоящее время здесь насчитывается более двух десятков.
Сегодня свои товары продают за границу не только крупные, но и небольшие наукоемкие предприятия с выручкой в несколько десятков миллионов рублей. Подтверждением тому является высокотехнологичная продукция инвесторов ОЭЗ «Дубна».
Возможность экспортировать свои товары малому бизнесу дают действующие на территории особой экономической зоны льготы, государственные преференции, а также готовая инфраструктура, позволяющие экономить средства на начальном этапе организации предприятия, а в дальнейшем и на производстве
Денис Буцаев, заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона.
По словам генерального директора
АО «ОЭЗ ТВТ „Дубна“
Антона Афанасьева, есть много компаний в каждом направлении деятельности, выпускающих продукцию, в том числе импортозамещающую, которая по своим характеристикам не уступает зарубежным аналогам.
Несмотря на санкции, иностранные инвесторы продолжают сотрудничать с российским бизнесом, инвестировать в интересные проекты, а многие наши резиденты заключают выгодные для них контракты и экспортируют товары, изделия, услуги и в страны Европейского союза, и даже в США. Я уже не говорю о том, что поставки идут в Азербайджан, Беларусь, Казахстан и другие бывшие республики Советского Союза. Кто откажется от высокотехнологичной и к тому же качественной продукции?
— Антон Афанасьев, генеральный директор
АО „ОЭЗ ТВТ „Дубна“
Например, компания, специализирующаяся на разработке, производстве и техническом комплектовании предприятий силовым электротехническим оборудованием
ЗАО „МПОТК „ТЕХНОКОМПЛЕКТ“
на протяжении многих лет успешно сотрудничает с Казахстаном и Белоруссией. Оборудование резидента находит применение в нефтегазовой, химической и горнодобывающей промышленности, на предприятиях цветной и черной металлургии, в электроэнергетике, на транспорте и в станкостроении. Только за 3 последних года в названные страны было продано электрической распределительной и регулирующей аппаратуры на сумму более 50 миддионов рублей. А в настоящее время резидент ведет переговоры о поставках в Узбекистан и Иран.
Резидент
ООО „Препрег-Дубна“
является дочерней компанией
АО „Препрег-СКМ“, которая получает около трети годовой выручки от продажи за границу своей продукции — тканей и лент из углеродного волокна. Сегодня в ассортименте современного ткацкого производства насчитывается более 200 наименований текстильных структур, в их числе углеродные, стеклянные, гибридные и дизайнерские ткани, углеродные сетки, нетканые материалы. Углеродные полотна в составе композиционных материалов отличаются легкостью, прочностью, коррозионной стойкостью и востребованы в гражданской авиации, судостроении, автомобилестроении, строительстве, ветроэнергетике, медицине и в производстве спортивного инвентаря. Свою продукцию
“Препрег-СКМ“
поставляет во многие страны Европы, в том числе, в Германию, Австрию и Италию.
»Прогресстех-Дубна»
входит в группу компаний «Прогресстех» — лидера рынка инженерных сервисных услуг в аэрокосмической области, разрабатывающей системы и узлы самолетов для авиапроизводителей всего мира. Компания
«Прогресстех-Дубна»
принимала участие в программах современных гражданских самолетов, таких как  А-350  (Airbus), Columbus (Cessna), G 650 (Gulfstream), MRJ (Mitsubishi). Также она активно участвует в проектах по модификации линейки гражданских самолетов Airbus, включая конвертацию самолетов семейства
А-320  /321 из пассажирских в грузовые варианты. Еще одно направление — участие инженеров компании в международных проектах по разработке научного и технологического оборудования.
Стабильное увеличение объемов разработки высокотехнологичных авиационных
игр-симуляторов
демонстрирует компания «Студия Игл Дайнемикс». Сегодня миллионы копий симуляторов этого резидента установлены на компьютерах любителей авиации и техники по всему миру. Студия является мировым лидером в разработке программных продуктов, моделирующих реалистичное поле боя и военную технику для огромного рынка пользователей. Резидент постоянно расширяет не только объем продаж, но и линейку разработанных моделей летательных аппаратов. Среди последних разработок можно встретить как тактический истребитель F/
°C Hornet, так и тренировочные самолеты
Як-52  °C. Общая выручка компании за весь период деятельности в качестве резидента ОЭЗ уже превысила 924 миллиона рублей.
Сегодня с иностранными заказчиками сотрудничают порядка 20 компаний, ведущих свою деятельность на территории особой экономической зоны в Дубне. Всего же резиденты ОЭЗ выручили от продажи своей высокотехнологичной продукции, в том числе за рубеж, более 20,6 миллиарда рублей.
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