Петербург простился с политологом Валерием Островским

Казалось, Валерий Островский будет всегда и всегда с готовностью разложит по полочкам любую сложную политическую ситуацию, чем мы, журналисты, охотно пользовались. Он никогда не отказывал в комментариях, и его взгляд на самые разные вопросы частенько появлялся в том числе и на страницах « Парламентской газеты ». Но 17 марта его не стало. Ему был 71 год.

Островский постигал политологию не по учебникам — это был просто здравый и осмысленный взгляд широко эрудированного человека на происходящее. Этому, конечно, помогало серьёзное историческое образование. Но в 1994 году он «потрогал» политику руками: его выбрали депутатом петербургского Законодательного собрания первого созыва и он там работал в одной из важнейших в то время комиссий — по экономической реформе.

В 1995 году вместе с Алексеем Уткиным Островский написал учебник истории России для старших классов — эта книга вошла в Федеральный комплект учебников и по ней узнавали о событиях последнего столетия сотни тысяч подростков.

Валерий Островский, будучи депутатом и историком, не остался в стороне, когда разрабатывался Устав Петербурга . В итоговом тексте документа, принятом в 1998 году, есть немало положений его авторства. И кстати, ангел на шпиле Петропавловского собора именно по его идее стал одним из официальных символов Петербурга.

К «нулевым» годам Островский стал одним из самых авторитетных политологов Петербурга и сконцентрировался именно на этой специальности. Он работал в СПбГУ на факультете международных отношений, был одним из самых любимых студентами преподавателей, консультировал действующих политиков. К его советам прислушивались, а его аналитика всегда становилась базой для принятия важнейших решений.

«Он внёс огромный вклад в становление петербургского парламентаризма и отечественную политологию, — сказал спикер петербургского Заксобрания Вячеслав Макаров . — Валерий Петрович принимал деятельное участие в разработке Устава Петербурга — конституции нашего города. Его блестящая эрудиция, открытость, доброта и интеллигентность завоевали уважение и любовь его коллег и учеников».

Во вторник, 20 марта, с Валерием Островским простились в храме Покровской больницы.