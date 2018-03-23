Смыслы недели: Партии на распутье, «Слуцкий-гейт» и дирижеры мусорной войны

Политические последствия выборов

Итоги выборов в отношении политических последствий для партий, правительства, регионов и бывших кандидатов в президенты России несомненно вызывают интерес у общества. Их обсудили сразу на нескольких авторитетных экспертных площадках, в том числе на заседании комитета по политическим технологиям РАСО и заседании Экспертного клуба «Регион». Мы попросили авторитетных политологов высказать на это свою точку зрения.

Комментирует директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев

«Для регионов выборы серьезных изменений не принесут, потому что процесс замены ряда губернаторов шел еще до выборов. Если, разумеется, не считать последствием для регионов изменение экономической политики, когда больше денег будет тратиться на инфраструктуру и меньше на какие-то другие направления. А вот для партий ситуация, полагаю, изменилась принципиально.

Эти выборы показали, что партии − как институты − работают очень слабо. Ни одна из парламентских партий вообще ничего не показала. Самыми умными оказались эсеры − они прошли мимо. Ну, «Единую Россию» здесь сложно обсуждать, потому что их кандидат, он же − самовыдвиженец. А что показали коммунисты ЛДПР − это провал, и я не думаю, что он случаен. Для коммунистов базовая цифра − это 19 процентов, а бывало и 35 процентов. В ЛДПР для Жириновского ждали 11 процентов. Принципиально важно, что ЛДПР провалилась на Дальнем Востоке, а раньше это были ее регионы. Отчасти правы мои коллеги, которые говорили, что это связано с тем, что выборы были именно президентские, и все остальные кандидаты воспринимались как игровые фигуры. Понятно было, за кого мы голосуем. Но дело не только в этом. Я думаю, что потенциал нынешних парламентских партий себя исчерпал. ЛДПР − это «партия против». А против чего, уже непонятно. «Мыть ноги в Индийском океане» − это не та тема, которая сегодня интересует население. А КПРФ не может для себя принять решение, она − социал-демократическая или большевистская партия? В принципе, эта проблема была всегда, но в 1990-е годы то, что она была против Ельцина, для части населения это было определяющим. А что они делают внутри себя, это не очень интересовало.

Сейчас просто голосование «против» бессмысленно, а голосовать «за» − это за что? Если у вас ультралевые позиции, то этому не верится, так как лица ваших вождей − это не лица комиссаров в пыльных шлемах. Если вы за социал-демократию, то вы теряете кусок электората, которому не интересна социал-демократия. И здесь сразу вопрос − в чем же выражается ваша социал-демократия? Вы − оппозиция или не оппозиция? Думаю, что на парламентских выборах они могут выступить лучше, потому что они будут бороться не с Путиным, а с «ЕР». Но все равно это не решает главной проблемы − ребята, а вы кто? Та же проблема и у «Справедливой России» − вы партия президента или левая оппозиция? Вы для себя это решите, наконец.

Смена вождей ситуацию может изменить только отчасти. Грудинин и был такой попыткой, но она явно не удалась. Смена вождя, может быть, и хорошо, но только в ЛДПР невозможно сменить их лидера, потому что там больше ничего не останется. Некоторое время назад они перерегистрировали собственность, потому что она раньше была записана на Жириновского, и если бы он ушел, то у партии не осталось даже столов и стульев. Все строится вокруг него, и там нет никого другого. Замена Жириновского на одного из его сыновей ничего не даст. У Жириновского проблема возраста, а без него у партии появляются совсем другие проблемы.

Коммунисты − та же ситуация. Вы − партия богатых социал-демократов? Которые говорят про левые идеи, но стоят на позициях поддержки власти. Это позиция очень слабая. Все компартии Европы практически исчезли. Реально компартия есть только у немцев. Их «Новые левые» − это и есть новые коммунисты. Но практически исчезла компартия Италии , которая даже, что называется, с закрытыми глазами брала на выборах много голосов. Кризис у всех парламентских партий, которые говорят о чем-то левом и при этом, по сути, являются консервативными и провластными. И это не вина вождей, а принципиальная проблема. Даже если завтра Зюганов и Жириновский уйдут, ситуация не изменится, а даже ухудшится.

Эти выборы показали, что партии, заложенные в логике 1990-х годов, кончились. Они могут перестроиться с огромными потерями или они умрут, и тогда, может, что-то появится новое? Но что у нас левого нового? Может быть, новый «Левый фронт» или какая-нибудь «партия подростков»?

У партии Роста тоже большие проблемы. Объяснение простое. У нас не может быть сегодня правых партий. Они дискредитировали себя политически, пусть и не в личностном плане. Их вожди могут быть красивыми, компетентными людьми, но у них нет шанса на популярность. Все знают, что было в 1990-х годах. Правые тогда говорили, что они все делают правильно и ведут страну вперед. Увидев этот «перед», все поняли, что попали не туда. Мы помним эту рекламу, когда самолет «Союза правых сил» улетал в прекрасное будущее. И он улетел. У них была простая идея: «Дайте нам власть, и будете жить, как в Америке». Власть им дали, но при этом жить стали как в Зимбабве . И люди этого не забыли. Поэтому у правых шансов нет.

Теперь о «Единой России». Это не совсем партия, это, скорее, КПСС . Она сама в этом не может признаться, но живет при этом в логике КПСС. Да, их райкомы не могут принимать властные решения, но руководитель «Единой России» в регионе верит, что он если и не начальник, то замначальника по идеологии. И здесь тоже уместен вопрос: вы все же кто − инструмент управления или партия? Это решить трудно, потому что над нами довлеет наше историческое прошлое. И у этой партии тоже большая проблема идентификации».

Комментирует член правления РАПК, президент Европейской ассоциации политических консультантов Игорь Минтусов

«После таких выборов все партии делают выводы по итогам результатов своих кандидатов, и их лидеры будут принимать определенные решения. Прогноз на эту тему − неблагодарное занятие, вариантов может быть множество. Будущее правительства — тоже пока в тумане. Полагаю, что в Кремле зреют определенные решения, в том числе и кадровые. Правительство будет переформатировано, но, возможно, в точечном режиме. Полагаю, что, например, экономическому блоку нет большой альтернативы, хотя есть много мнений, что перемены, в первую очередь, коснутся именно его».

«Слуцкий-гейт» − не тема для дискуссий?

Первым принял решение отозвать из Госдумы журналистов редакций сайта, газеты, телеканала и журнала медиахолдинг РБК. «По сути, комиссия признала нормой возможность сексуальных домогательств к журналистам со стороны ньюсмейкеров», − так прокомментировала ситуацию соруководитель объединенной редакции РБК Елизавета Голикова . Главный редактор «Дождя» Александра Перепелова назвала решение комиссии «неприемлемым и издевательским». «Стало ясно, что женщинам находиться в Госдуме просто-напросто опасно», − уточнила она.

Некоторые редакции заявили об инструментах информационного воздействия на Госдуму. Редакция радиостанции «Говорит Москва» заявила, что отныне все новости про Леонида Слуцкого и комиссию Госдумы по этике в эфире будут сопровождаться упоминанием об обвинениях в домогательствах. Редакция издания Republic указала, что отныне во всех статьях с упоминанием Госдумы будет добавлять в скобках: «Орган государственной власти РФ , оправдывающий сексуальные домогательства». При этом газета «Ведомости» настаивает на «тщательном и беспристрастном» разбирательстве в отношении Слуцкого и выражает поддержку коллегам из СМИ, которые осудили решение думской комиссии по этике.

Комментирует руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов

«На месте Госдумы я бы предложил ввести дресс-код для журналисток. Например, что юбка должна быть ниже колена, декольте и глубокие вырезы на платье недопустимы, кофты и блузки были с высоким воротом, чтобы закрыть шею. Чтобы не было сексуальных провокаций».

Комментирует заместитель директора Национального института развития современной идеологии Глеб Кузнецов

«Если убрать шутки с одной стороны и высокоморальные обличения со стороны другой, то комиссия по этике продемонстрировала, что со времен СССР мы лишились одного важнейшего механизма − механизма ограничения, а вернее, самоограничения элит. Был ли он во времена СССР абсолютно лицемерен, как является абсолютно лицемерным в любом обществе? Разумеется да. Не является ли такой механизм историей, когда девять ловких судят одного неловкого − попавшегося? Почему нет. Не бывает ли так, что попавшийся на самом деле стал жертвой некой кампании, задачи которой лежат далеко за обличением обычной аморалки? Очень часто это так.

Но вот это циничное − «попался — отвечай» − на самом деле очистительное, исключительно полезное обществу и государству лицемерие. Как мыть руки после сортира или проводить любые гигиенические процедуры − может быть неестественно с высшей природной точки зрения, но полезно и важно.

Публичная демонстрация легких в общем то ограничений, которым подвержены все от больших до малых очень полезна и большим, и малым, и обществу в целом. И крайне вредна история, когда механизма этого нет. Вернее, когда в риторике высших классов подчеркивается, что по отношению к ним никакие ограничения невозможны. Когда коммуникацию про границы допустимого вести некому и не с кем.

Это не вопрос феминисток и традиционалистов. Женское равноправие вообще не про это. Это вопрос общественной гигиены. И компромисса между властвующими и подвластными. Компромисса о том, что есть границы, общие для всех. Вопрос того, что Ницше, если не ошибаюсь, называл «скрытой властью бессилия» в логике, что лишая человека власти над обстоятельствами и политической власти, не надо его лишать ощущения власти над собой, над своей жизнью, над своими «личными границами». Иначе он отомстит, став с помощью вот этой самой «скрытой власти бессилия» значительно сильнее и опаснее, чем мог сам и предположить. То, что сделала комиссия − это та самая ошибка, которая хуже чем любое преступление».

Комментирует политолог Ильдар Резяпов:

«Решение комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики, безусловно, ставит ряд вопросов, а главное, оно вызвало откровенное непонимание в российском обществе. В отличие от США , где в сексуальных домогательствах в отношении женщин обвинили продюсера Харви Вайнштейна и актера Кевина Спейси , которые в итоге не только были публично осуждены, но и потеряли работу, статус и репутацию, у нас в стране депутаты ограничились сугубо политическим контекстом, не затронув при этом морально— нравственных категорий. И выглядит это, извините, когда свои покрывают своих.

Также совершенно непонятна реакция председателя Госдумы Вячеслава Володина. Вместо того, что детально разобраться в произошедшем, он заявил, что СМИ, поддержавшие бойкот и отозвавшие своих журналистов, будут лишены думской аккредитации.

Можно сколько угодно говорить о праве и правовом государстве в стенах нижней палаты парламента, но по факту, в вопросах морали и нравственности, у нас действует правило «свой-чужой». Женщины, будучи заложниками подобной системы сложившихся отношений, остаются бесправными при сексуальном домогательстве по отношению к ним».

Экологическое рукоприкладство

По мере критического переполнения конкретных полигонов твердых бытовых отходов начинается конфликт их владельцев и жителей рядом лежащих населенных пунктов. Первым, наиболее масштабным конфликтом, получившим федеральную известность, стал полигон Кучино, за который взбучку лично от президента получил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев . Хотя конфликты масштабом поменьше есть практически во всех районах Московской области и во многих других регионах. Власти старались тихо гасить эти конфликты самыми разными способами.

Подмосковный полигон Ядрово в этом плане не особенно выделялся, пока дело не дошло до отравления детей. А это уже абсолютно неприемлемо. В итоге несколько тысяч человек потребовали от властей Волоколамска и от губернатора Воробьева в кратчайшие сроки разрешить сие экологическое действие и дать ответ − чем же все были отравлены дети. Эмоции в народном сходе перехлестывали через край, и дело даже дошло до рукоприкладства. Между тем, именитые специалисты по связям с общественностью практически сразу же высказали версию, что народные волнения если не срежиссированы с самого начала, то в любом случае целенаправленно использованы для раскручивания антигубернаторской кампании. Каковы будут последствия мусорной войны, мы спросили политологов.

Комментирует руководитель Центра социальных технологий Андрей Богданов:

«На мой взгляд, необходимо законодательное регулирование экологического мониторинга территорий. Если бы были карты местности с показанными очагами загрязнений или других видов техногенной или какой-другой опасности, то люди могли бы ориентироваться в том, где им приходится жить, проводить досуг или просто гулять с детьми. Где-то ведь остаются и захоронения радиоактивных отходов или места захоронений животных, павших от опасных болезней, но широкому кругу населения об этом ничего неизвестно. Информация об экологическом мониторинге была бы полезной, чтобы человек, к примеру, при покупке жилья или земли понимал все риски, которые на этой территории существуют».

«Думаю, что ситуация в Волоколамске представляет непосредственную опасность для имиджа губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, и для его политического позиционирования, и для лоббистских возможностей, и для влияния на процессы на федеральном уровне. Мы видели районную власть, которую касаются руками − главу района Гаврилова, и видели власть, которая уходит от людей под защитой сотрудников правоохранительных органов − то есть то, что произошло с самим Воробьевым. Это очень негативные образы власти. С этим вряд ли может согласиться федеральная элита, Кремль. Это создает серьезные угрозы для Воробьева. Он пытается реагировать, выступил с рядом инициатив, в том числе, по замеру уровней загрязнений, по установке пушек для орошения на полигоне Ядрово, но проблемы это не снимает. Если Воробьев планирует выдвигаться на пост губернатора на новый срок, то ему нужны серьезные шаги по изменению его восприятия и в элите и в общественном мнении. Ему нужна перезагрузка имиджа и текущей политики, чтобы данный инцидент ушел прошлое. Это будет непростая задача».

Комментирует директор Института политической социологии Вячеслав Смирнов

«В ситуации со свалкой Ядрово мы были свидетелями, как электорат Путина ненавидит местную и областную власть. Волоколамск это наглядно показал. Губернаторы и местные чиновники должны уметь общаться с толпой. Заставил бы Воробьев главу района встать на колени перед собравшимися и публично покаяться в своей вине, не важно виноват глава или нет, и на руках бы такого губернатора потом эти протестующие носили».