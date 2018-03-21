Энергетики восстановили электроснабжение 80 тысяч человек под Кировом

В среду около 80 тысяч человек остались без электроснабжения в Кировской области. Причиной отключения стало отключение нагрузки на ПС 220 кВ «Вятские Поляны» при проведении работ на ПС 220 кВ «Свобода». Мощность отключенных потребителей составляла 37 МВт.

"В 15.43 на ПС 220 кВ «Вятские Поляны» включена в работу вторая цепь ВЛ 110 кВ «Вятские Поляны — Сосновка» с отпайками и всем потребителям подано напряжение. Информация о нарушении технологических процессов не поступала", — говорится в материалах.