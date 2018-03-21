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Энергетики восстановили электроснабжение 80 тысяч человек под Кировом
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Энергетики восстановили электроснабжение 80 тысяч человек под Кировом 

РИА Новости 45 минут назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Энергетики восстановили электроснабжение 80 тысяч человек в Кировской области после отключения воздушной линии электропередачи, следует из материалов ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
В среду около 80 тысяч человек остались без электроснабжения в Кировской области. Причиной отключения стало отключение нагрузки на ПС 220 кВ «Вятские Поляны» при проведении работ на ПС 220 кВ «Свобода». Мощность отключенных потребителей составляла 37 МВт.
"В 15.43 на ПС 220 кВ «Вятские Поляны» включена в работу вторая цепь ВЛ 110 кВ «Вятские Поляны — Сосновка» с отпайками и всем потребителям подано напряжение. Информация о нарушении технологических процессов не поступала", — говорится в материалах.
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