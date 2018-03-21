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Минпромторг предложил создавать производства на базе объектов по уничтожению химоружия
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Минпромторг предложил создавать производства на базе объектов по уничтожению химоружия 

Rambler News Service 47 минут назад
Минпромторг России подготовил проект постановления, которым предлагается внесение в госпрограмму «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» изменений для открытия производств на базе объектов по уничтожению химического оружия. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Отмечается, что действие подпрограммы «Ликвидация последствий деятельности объектов по хранению и объектов по уничтожению химического орудия в Российской Федерации» рассчитано на шесть лет и произойдет в 2019-2024 годах. Общий объем средств, необходимых для выполнения подпрограммы составляет 35,78 млрд рублей.
«Целью подпрограммы является создание безопасных условий для развития традиционных и новых отраслей промышленности на базе имущественных комплексов объектов по хранению химического оружия, объектов по уничтожению химического оружия и объектов по производству химического оружия, повышение их инвестиционной привлекательности, а также обеспечение выполнения функций уполномоченного (национального) органа Российской Федерации по выполнению Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении», — говорится в пояснительной записке к проекту документа.
Ранее в сентябре президент России Владимир Путин поручил Минпромторгу разработать подпрограмму по устранению последствий ликвидации химического оружия.
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