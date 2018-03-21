Ещё
Облегчить получение патента для предпринимателей-строителей предложили на Вологодчине
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Облегчить получение патента для предпринимателей-строителей предложили на Вологодчине 

Вологда.рф 46 минут назад
Фото: Вологда.рф
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области решили разрешить предпринимателям, которые занимаются строительством и ремонтом приобретать один патент на все виды работ. С такой инициативой вологодские законодатели обратятся в Государственную Думу.
Поправки в Налоговый кодекс разработаны Губернатором области. Если Госдума одобрит их, то регионам предоставят возможность группировать виды экономической деятельности, являющихся бытовыми услугами. Многие из них сейчас включают большой список сопутствующих работ. Как сообщает пресс-служба ЗСО, региональные парламентарии считают целесообразным устанавливать стоимость на весь комплекс, чтобы предприниматели приобретали один патент.
«В настоящее время картина выглядит следующим образом: к примеру, маляр-штукатур должен приобрести отдельные патенты на производство штукатурных, а также малярных работ. Универсальный мастер и вовсе должен купить больше десяти разрешений. Все это, конечно, тормозит развитие патентной системы налогообложения», — отметил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Андрей Подволоцкий.
Законопроект направлялся для оценки в Совет законодателей и теперь, доработанный с учетом мнения специалистов, будет отправлен в Государственную Думу.
Напомним, патентная система — это упрощенный режим налогообложения, который распространяется на определенные виды предпринимательской деятельности. Патент предполагает уплату единого налога на получаемый доход.
Татьяна Рыжкова
Вологда.рф: последние новости
20 марта – день весеннего равноденствия Икона Святой Матроны Московской останется в Вологде на пять дней больше О том, как помочь в ремонте любимого сквера или парка, узнали старшеклассники в 23 школах Вологды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон изменил позицию по «российской угрозе»85
Российский офицер принял героическую смерть43
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором381
США пригрозили привлечь РФ к ответственности111
Грудинин попросил прекратить дела против него246
Видео
08:19
Посол Франции не приедет на встречу по Солсбери
Политика Европа
03:45
Пенсии россиян будут считать по-новому
Личный счет Экономика
00:37
Польша приостановит выдачу виз россиянам
Общество
30:13
Украина порвала с Россией, но не до конца
Украина В мире
01:22
Названы самые популярные маршруты такси в Москве
Новости Москвы
03:29
Синоптики рассказали, когда в Москве растает снег
Новости Москвы Погода
01:00
Назвавшую россиян приматами ведущую выгнали с позором
Общество
00:47
Панин с огромным долгом сбежал из России
Шоу-бизнес
07:32
Появились слухи об уходе Лаврова
Политика
00:42
Лавров посоветовал Лондону не нервничать
Конфликты В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение