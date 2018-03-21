Облегчить получение патента для предпринимателей-строителей предложили на Вологодчине

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области решили разрешить предпринимателям, которые занимаются строительством и ремонтом приобретать один патент на все виды работ. С такой инициативой вологодские законодатели обратятся в Государственную Думу

Поправки в Налоговый кодекс разработаны Губернатором области. Если Госдума одобрит их, то регионам предоставят возможность группировать виды экономической деятельности, являющихся бытовыми услугами. Многие из них сейчас включают большой список сопутствующих работ. Как сообщает пресс-служба ЗСО, региональные парламентарии считают целесообразным устанавливать стоимость на весь комплекс, чтобы предприниматели приобретали один патент.

«В настоящее время картина выглядит следующим образом: к примеру, маляр-штукатур должен приобрести отдельные патенты на производство штукатурных, а также малярных работ. Универсальный мастер и вовсе должен купить больше десяти разрешений. Все это, конечно, тормозит развитие патентной системы налогообложения», — отметил председатель комитета Законодательного Собрания по бюджету и налогам Андрей Подволоцкий.

Законопроект направлялся для оценки в Совет законодателей и теперь, доработанный с учетом мнения специалистов, будет отправлен в Государственную Думу.

Напомним, патентная система — это упрощенный режим налогообложения, который распространяется на определенные виды предпринимательской деятельности. Патент предполагает уплату единого налога на получаемый доход.

Татьяна Рыжкова