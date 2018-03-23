Налоговые патенты штукатура и маляра могут объединить в один

«Законом субъекта Федерации трудовые патенты предпринимателей, занятых в сфере строительства и ремонта, могут быть объединены», — говорится в тексте поправки к Налоговому кодексу.

Как отметил председатель комитета Заксобрания по бюджету и налогам Андрей Подволоцкий, многие ремонтно-строительные работы являются комплексными, поэтому получение двух патентов не является обоснованным.

«Многие ремонтно-строительные работы являются комплексными, поэтому норма Кодекса о том, что маляр-штукатур должен приобрести два патента — на малярные и на штукатурные работы — избыточная. А мастерам-на-все-руки и вовсе нужно больше десяти разрешений», — сказал депутат Заксобрания Вологодской области.

Патент — форма налогообложения физических лиц, работающих без статуса индивидуального предпринимателя или без российского гражданства. Плата за патент перечисляется в бюджет региона, где трудится гражданин.